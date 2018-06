Larissa Iapichino | il salto record della figlia di Fiona May

Atletica - Larissa Iapichino : “Il 6 - 38 è tanta roba. Ma che strano saltare più di mamma…” : Ha solamente 15 anni ma è già una stella dell’Atletica italiana. Larissa Iapichino ha questo sport nel sangue, quello di papà Gianni, ex astista, e quello di mamma Fiona May, campionessa nel salto in lungo. Larissa ha scelto la via di mamma e i risultato le stanno dando ragione. Negli scorsi giorni, infatti, ai Campionati Italiani U18, la giovane atleta ha saltato 6,38m: primato nazionale tra le allieve del primo anno e quarta prestazione ...

