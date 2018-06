L' appello dell' Unhcr per evitare un' altra Aquarius | ' Serve una nuova modalità di sbarco'

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica" : “Arrivare a Valencia è stato inutile e disumano. Finché ci sarà un bisogno umanitario nel Mediterraneo, noi continueremo ad...

FABRIZIO CORONA/ Processo d'appello : ultimo attacco al pg - il peso delle sue dichiarazioni (Non è L'Arena) : FABRIZIO CORONA, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena. (Non è L'Arena)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Dairis Bertans - appello su Twitter dopo il trofeo rubato/ La guardia dell'Olimpia Milano : “Chi lo ritrova..." : Dairis Bertans, appello su Twitter dopo il trofeo rubato. La guardia dell'Olimpia Milano: “A chi lo ritrova regalo la mia maglia numero 45". Il trofeo personale, sottrattogli a Trento(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:36:00 GMT)

Cristina Plevani in cerca dell'amore : l'appello (tra mille paure) a Maria De Filippi : Cristina Plevani è rimasta nel cuore degli italiani per la sua vittoria alla prima edizione del Grande Fratello, ma ancora di più per la storia d’amore nata sotto le telecamere con Pietro...

L' appello al Governo della Consulta Nazionale Antiusura - 16/06/2018 - : L'operato delle Fondazioni è costantemente monitorato dal Ministero dell'Economia i cui rappresentanti, in tante occasioni, si sono semprecongratulati per l'organizzazione ed il lavoro svolto. L'...

Lo Stadio va salvato dalle ruberie - i tifosi facciano appello alle forze sane della città : I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello Stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma che sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il ...

ANCONA - ARRESTATO ‘UNTORE’ HIV : CHI E'/ Ultime notizie video : l'appello della polizia alle partner : ANCONA, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, ARRESTATO. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Claudio - untore dell'Hiv : 200 rapporti non protetti in nove anni. appello della polizia alle partner : rapporti sessuali non protetti, con la compagna e forse con oltre duecento partner occasionali, nonostante sapesse di essere sieropositivo all'Hiv almeno da nove anni. Claudio Pinti,...

L'appello ai tifosi ricorda Mussolini : bufera sul presidente della squadra : ... che non può essere derubricato con leggerezza a 'memoria scomoda', non appartengono e non devono in alcun modo appartenere ad un mondo, quello dello sport e del calcio - è scritto ancora nella nota -...

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e l’appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Dall’eutanasia alla cannabis - la lettera appello dell’Associazione Coscioni ai parlamentari “per nuove conquiste civili” : Riceviamo e pubblichiamo l’appello-invito dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ai parlamentari. Ai Deputati e Senatori della XVIII Legislatura All’apertura della nuova legislatura, ci pare importante fare un punto – con tutti i parlamentari interessati – sulle possibilità di compiere passi avanti (ed evitare passi indietro) sul fronte delle libertà civili e di ricerca. Siamo lieti dunque ...

Spazio - l’appello della Cina : “Servono 150 fisici per la caccia ai neutrini” : Cercasi 150 fisici disperatamente, da impiegare nei prossimi tre anni nella caccia ad alcune delle particelle più elusive dell’Universo, i neutrini: a lanciare questo appello sono i ricercatori cinesi che partecipano alla collaborazione internazionale ‘Juno‘, il super esperimento da 20 mila tonnellate e 300 milioni di dollari in costruzione in Cina, a cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Sanità - appello Sis : “Con i medici in ambulanza - +30% della sopravvivenza” : “In alcuni casi la possibilità di mantenere in vita fino all’arrivo in ospedale un paziente soccorso può essere di oltre il 30% superiore se il paziente è stato soccorso da un ambulanza dotata di medico rispetto ad uno sprovvisto”. E’ il monito-appello del presidente della Società italiana sistemi (Sis) 118, Mario Balzanelli, lanciato durante il convegno ‘Numero Unico Emergenza 112: un modello da rivedere?’, ...