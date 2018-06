«L' alleanza con Salvini è un tradimento Spero che i parlamentari M5S si ribellino»

Il j'accuse dell'economista M5S : «L' alleanza con la Lega? Un tradimento» : Parla Giovanni Dosi, fino a un mese fa l'economista più ascoltato dal Movimento. Nel contratto di governo «troppe concessioni a Salvini». A cominciare dalla Flat tax, che è solo «un grande regalo ai ricchi». L'integrale su L'Espresso in edicola da domenica 17 giugno

Poste - alleanza con Amazon : pacchi anche di sera e nel week end : Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon , per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. L'accordo che, annuncia una nota di Poste , avrà una durata di 3 anni e sarà ...

Fondazione Gemelli Irccs entra in network alleanza contro il cancro : Roma, 12 giu. , askanews, La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è entra ta a far parte di Alleanza contro il cancro , ACC, , la rete di ricerca oncologica nazionale italiana. ...

Governo Lega-M5s - contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...