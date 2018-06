L' allarme dell' Onu su Gaza | Una possibile nuova guerra imminente

Giornata Mondiale delle Tartarughe - allarme del WWF : salviamole - anche dalla plastica : Sos tartaruga: non solo reti e ami, eliche e spiagge invase dal cemento: la plastica è un altro nemico che soffoca le Tartarughe marine e per salvare gli animali in difficoltà recuperati dal mare e destinati ai Centri di recupero ogni minuto è prezioso. Uno studio* eseguito su oltre 560 Tartarughe marine Caretta caretta che vivono nel Mediterraneo centrale ha mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell’80% degli animali. Alcuni ...

“Ho votato M5s ma dico : la sinistra interna si svegli”. L’allarme dell’attore Marescotti : Roma. Addormentarsi (in marzo) con il sogno di una rivoluzione democratica dal basso e svegliarsi, in giugno, con il governo gialloverde. Che fare? Un fantasma si aggira infatti per le vie percorse dall’elettorato di sinistra che, in polemica con il Pd o in cerca di papi stranieri, negli ultimi anni

Paura su un volo della United Roma-Chicago per un allarme bomba : messaggio di minacce in bagno : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Vulcano Guatemala - allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione : Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione Il Fondo per l’infanzia sta lavorando per soccorrere migliaia di piccoli e adolescenti sfollati a causa del del Volcan de Fuego Continua a leggere L'articolo Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione proviene da NewsGo.

AMBIENTE - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci. Ma nel pacco ci sono 36mila euro : Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio. Quando...

allarme consumi : forte calo ad aprile. L'Istat : Colpa della pasqua anticipata : I dati mettono in luce una frenata delle vendite al dettaglio, che scendono dello 0,7%, con un tonfo soprattutto per i generi alimentari. Ma è nel confronto con l'anno scorso che il ribasso diventa ...

Il maltempo torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Veneto - la psicosi della Jaguar che rapisce i bimbi : scatta l'allarme in 5 comuni : 'Poco fa è stata segnalata a Frescada una Jaguar nera con a bordo un uomo di mezza età e una ragazza di colore sulla trentina, che hanno scattato delle foto a due bambini che giravano in bici al ...

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scarichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

Alessandra Appiano - il grido d'allarme su Twitter : gli ultimi messaggi prima della morte : Tra gli ultimi messaggi postati su Twitter da Alessandra Appiano, c’è quello sicuramente più di effetto su un momento molto difficile che stava attraversando prima della sua morte.--Dopo la sua scomparsa, arrivano i messaggi commossi di Federica Panicucci ed Eleonora Daniele per la compianta scrittrice e i motivi che potrebbero averla portata al suicidio.