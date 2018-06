L' adeguamento agli studi di settore non è revocabile in contenzioso

fiscooggi

: @vittoriozucconi Grillini già uguali agli altri in meno di due anni.... Il record mondiale dell' adeguamento al peggio.... - Riccard18963029 : @vittoriozucconi Grillini già uguali agli altri in meno di due anni.... Il record mondiale dell' adeguamento al peggio.... - pofa63 : RT @Casertasette: +++ Il ministro dell’Interno aggiorna la paghetta agli ospiti dei centri di accoglienza: dagli attuali 35 euro al giorno… - Casertasette : +++ Il ministro dell’Interno aggiorna la paghetta agli ospiti dei centri di accoglienza: dagli attuali 35 euro al g… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) ... in linea di principio, un atto emendabile e ritrattabile, in quanto non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, e, in quanto tale, è ...