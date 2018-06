La versione di Di Maio

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Il primo ad essere scontento sono io". Di, lo abbiamo ormai imparato, non è un tipo da evitare difficoltà. Se avesse quel difetto avrebbe gettato da parecchio la spugna – cosa di cui è consapevole, come ricorda spesso, anche in questa intervista, ripetendo la battuta: "E quando mai non è colpa di Di?". Così, quando risponde a una domanda sullo scontento dentro il Movimento sulla inchiesta romana con quel "il primo scontento sono io", intende, appunto, riconoscere le difficoltà e, insieme, assumersele. Parte della reazione a questa inchiesta è, per dire, l'annuncio di un nuovo codice sulle donazioni, che obblighi alla trasparenza sui nomi delle donazioni ai partiti politici. Il codice, dice Di, sarà "retroattivo, di almeno due legislature". Una bomba a orologeria sull'attuale parlamento, e sulla recente storia ...