La schedatura dei rom e le sanzioni Ue contro la Russia Le notizie del giorno | in breve

Di Maio : 'Bene che Salvini abbia smentito sulla schedatura dei rom' : "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura : se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Lo ha detto Luigi Di Maio riferendosi alle ...

«schedatura dei Rom? L'Italia sta scivolando verso una democratura» : Il problema, per la religione come per certa politica, secondo lo scrittore, è sempre lo stesso. La persona straniera che arriva in una nuova terra porta con sé la propria cultura, una cultura ...