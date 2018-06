La Rustica calcio | Prom | Torna Apruzzese

romadailynews

: #Promozione Asd La Rustica calcio ASD Sporting Genzano Marco Apruzzese Pro Roma Calcio Matteo Persia - VOCI DI MERC… - LazioINgol : #Promozione Asd La Rustica calcio ASD Sporting Genzano Marco Apruzzese Pro Roma Calcio Matteo Persia - VOCI DI MERC… - CasilinaNews : La Rustica, che colpo: torna Apruzzese, c’è pure Persia. Simonetta tra i confermati - oslaz : La Rustica (calcio, Prom.), che colpo: torna Apruzzese, c’è pure Persia. Simonetta tra i confermati… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Il Lacomincia dalla porta nella costruzione della rosa per il campionato diozione 2018-19. E lo fa “riportando a casa” uno dei migliori numeri uno del panorama dilettantistico laziale. Marco, classe 1982, che nella stagione appena conclusa ha conquistato l’Eccellenza con la maglia dello Sporting Genzano, portato fino alla finale dei play off diozione. Per l’esperto portiere, ex Trastevere, Cynthia e Lupa Frascati, si tratta di un ritorno dopo la parentesi di una stagione vissuta due anni fa. Un rientro che l’estremo difensore ha accolto da subito con grande entusiasmo dopo aver deciso di separare le strade dal club genzanese. Sistemato il ruolo del numero uno, il Lasi è concentrato sulla linea mediana e il direttore sportivo Roberto Spinetti è riuscito a centrare un altro “colpaccio”: dalla Pro Roma, squadra che ha vinto i play off ...