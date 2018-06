La Raggi all' ultimo stadio | attacca i morti

'Roma è allo sbando - Raggi valuti di lasciare' - Martina del Pd - : Roma, 18 giu. , askanews, 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E' una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve ...

Hayabusa 2 - la sonda giapponese Raggiunge l'asteroide a 300 milioni di chilometri dalla Terra : Per raggiungere quel pezzo di montagna che si trova tra le orbite di Marte e Giove ci ha impiegato quasi quattro anni. Hayabusa 2, la sonda della Agenzia giapponese Jaxa , Japan Aerospace Exploration ...

Dalla chat di Virginia Raggi il ruolo di Luca Lanzalone in tutti i dossier caldi di Roma : Per le "situazioni esplosive" chiedere a Luca Lanzalone, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. L'ex superconsulente del M5S in Campidoglio approdato alla presidenza di Acea fino alle dimissioni dopo l'arresto nell'inchiesta sullo Stadio della Roma, insieme ai due colonnelli di M5S, erano le persone a cui rivolgersi quando la situazione sui dossier più caldi di Roma si complicava."Porta tutto a Lanzalone", "chiediamo aiuto a Fraccaro e ...

Luca Lanzalone intercettato : "Io ho dato milioni di cose gratis et amore dei ...e ho avuto solo Acea dalla Raggi" : "Gli ho detto, Gianni, vediamo di capirci allora, noi già vi stiamo dando una mano su un milione di cose gratis et amore dei. Perché vorrei far presente, non ci pensa mai nessuno...però dico....noi abbiamo ricevuto una cosa da una sola persona che si chiama Virginia Raggi e che mi ha nominato nel Cda di Acea". Lo afferma Luca Lanzalone in un'intercettazione presente negli atti dell'indagine parlando con un suo socio. Il ...

Mondiali : fenomenale tripletta di Ronaldo - spagnoli Raggiunti all'88' dai portoghesi : 3 Rispettando pienamente le aspettative della vigilia, Portogallo e Spagna hanno regalato spettacolo e reti [VIDEO] nel primo vero big match dei Mondiali. Un 3-3 giusto fra due squadre che si candidano a pieno titolo per la vittoria finale. Un pari maturato nel finale grazie a una prodezza del fenomeno Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta da incorniciare. Una serata indimenticabile per i tifosi portoghesi, che a pochi minuti ...

La Raggi dai pm per lo stadio scarica la palla a Bonafede : Inchiesta che per ora resta circoscritta alla politica romana ma rischia di arrivare fino al governo dei Cinquestelle. Oltre un'ora in Procura ieri per la sindaca di Roma Virginia Raggi, ascoltata ...

Via per Almirante - la mozione della Raggi per annullare l’atto : “No alle strade dedicate ai fascisti” : “Stop all’intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali”. Il giorno dopo la clamorosa approvazione in Assemblea Capitolina della mozione di Fratelli d’Italia (26 voti a favore di cui 17 del M5s) che impegna il sindaco di Roma a dedicare una strada al leader dell’Msi Giorgio Almirante, il Campidoglio prova a metterci una ...

"Via Almirante" a Roma - ok dall'assemblea Capitolina ma la Raggi ferma tutto : L'emendamento proposto da FdI è passato grazie ai voti del M5s. La sindaca convoca la maggioranza e impone il dietrofront

Erano due finti poliziotti : truffa da 500 mila euro - allarme per i Raggiri tra palazzi e negozi : Una truffa in piena regola, con un bottino a cinque zeri, in una delle zone più benestanti di Torino. Che sarebbe solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno colpito il quartiere. Via Susa, pieno ...

Stop alla strada dedicata ad Almirante - mozione firmata da Raggi : Roma, 15 giu. , askanews, 'Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Presenterò una mozione a mia prima firma'. Così la sindaca Raggi in un tweet notturno dopo la decisione del ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia a Raggi X. Alla scoperta dell’Under 18 di Daniele Franceschini : Disciplina dei Giochi del Mediterraneo sin dAlla prima edizione del 1951, la Nazionale italiana di Calcio si presenta a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio, con la rappresentativa Under 18. Il regolamento prevede infatti che i 10 Paesi partecipanti al torneo maschile inseriscano nella propria rosa giocatori appartenenti alle categorie giovanili. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Marocco e Libia, due avversarie abbordabili ...

Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Stadio Roma - Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, , a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...