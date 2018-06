La questione dei rider

La questione politica dei cattolici - : ... attualmente, fatta altrove, non implica spesso nemmeno le classi dirigenti nazionali, non è influenzabile da alcuna rappresentanza politica e sindacale, non ha alcun fine sociale, etico, politico, ...

Il Kuwait ha trovato un accordo con le Filippine sulla delicata questione del trattamento dei lavoratori domestici : Lo scontro diplomatico tra Filippine e Kuwait che va avanti dallo scorso febbraio e riguarda il trattamento dei filippini che lavorano come domestici nel paese del Golfo Persico è finito. I ministri degli Esteri dei due paesi hanno firmato un accordo The post Il Kuwait ha trovato un accordo con le Filippine sulla delicata questione del trattamento dei lavoratori domestici appeared first on Il Post.

Commissioni speciali attendono il via per lo studio della questione dei diplomati magistrali : Le Commissioni speciali possono approvare disegni di legge senza il coinvolgimento dell’aula. La loro funzione è quella di discutere e approvare provvedimenti d’urgenza in mancanza di un governo. Non è dunque vero che se manca un esecutivo non si possa agire rapidamente per trovare la soluzione al precariato scolastico. A chi toccano le decisioni I […] L'articolo Commissioni speciali attendono il via per lo studio della questione dei ...