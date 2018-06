La proposta di Di Maio | “I partiti dicano chi finanzia le loro fondazioni”

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver gia' cominciato nella loro attivita' quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver già cominciato nella loro attività quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Quota 100 - cosa significa? La proposta di di Maio sulle pensioni : 'Supereremo la legge Fornero con la ' Quota 100 '', ha detto il neo ministro di Lavoro e Sviluppo Luigi Di Maio parlando di pensioni in una lunga diretta facebook dal Mise. Ma cosa significa? Per '...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

Governo - Salvini : “proposta di Di Maio? Strana - ne parleremo con Savona. Ragioniamo su una squadra forte” : Dal 4 marzo “stiamo ragionando solo in termini di quello che serve all’Italia. Strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all’altro perché un ministro dell’economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento e di spostamento parlandone ovviamente con il professor Savona, cosa che educazione vuole. Stiamo ragionando su ...

Governo - contatti Di Maio-Salvini dopo nuova proposta su Savona : contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle ore decisive per un'eventuale riapertura della trattativa per il Governo giallo-verde. Secondo fonti del Movimento, i contatti tra i due si ...

Di Maio : «Savona resti - ma non al Mef». Salvini frena sulla proposta : «Ci penso» : Il leader del M5S dopo il colloquio informale con Mattarella: «No all’esecutivo Cottarelli, non ha i numeri in Parlamento». Il leader della Lega in Liguria: «Governo con Savona o niente» |

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5s : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Colle valuta 'con grande attenzione' proposta Di Maio su Savona : La proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona in un ministero diverso dall'Economia è valutata dal Quirinale "con grande attenzione". E' quanto replicano fonti del Quirinale alla domanda su come il Colle giudichi l'idea lanciata dal capo politico dei Cinque Stelle.

Di Maio : ?sì a Savona nel Governo ma non al Mef. Mattarella «valuta la proposta con grande attenzione» : Dopo l'incontro con Cottarelli il Quirinale decide di non forzare i tempi, ma precisa: non ci sono problemi sulla lista dei ministri. Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un Governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

