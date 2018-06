La polemica Sull' accoglienza dei migranti Renzi ha sbagliato tutto ed è ora di

polemica sulle foto di Salah con il governatore ceceno sospettato di crimini contro l’umanità : Lo sport come strumento di propaganda. Se Putin vuole sfruttare i Mondiali per diffondere urbi et orbi l’immagine di una Russia ben organizzata e moderna, il suo controverso luogotenente in Cecenia, Ramzan Kadyrov, se ne è già servito magistralmente per apparire come un leader forte e vincente nella turbolenta repubblica del Caucaso di cui è a capo...

“Esco anch’io”. ‘La Prova del cuoco’ - la fuga. Dopo la Clerici via un altro pezzo da 90 e adesso sono in tanti ad avere dubbi sulla trasmissione mentre la polemica su Elisa Isoardi non si ferma : ”Grazie per tutto l’affetto, Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”. Così Antonella Clerici aveva salutato il suo pubblico sui social. Un addio difficile, duro, motivato anche da quanto successo a Fabrizio Frizzi e che l’ha spinta a poggiare il pieno sul ...

polemica sulla presunta gaffe di Conte che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

polemica sul presidente Duterte : invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra : Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: a un evento a Seul ha baciato sulle labbra davanti al pubblico una lavoratrice filippina che aveva scelto a caso tra la folla. Pioggia di critiche contro di lui: “Spregevole esibizione […] L'articolo Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle ...

polemica sul presidente Duterte : invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra : Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: a un evento a Seul ha baciato sulle labbra davanti al pubblico una lavoratrice filippina che aveva scelto a caso tra la folla. Pioggia di critiche contro di lui: “Spregevole esibizione di sessismo e un grave abuso di autorità”.Continua a leggere

Filippine - polemica sul presidente Duterte. Invita due lavoratrici sul palco e ne bacia una sulle labbra : polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha Invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra ...

Migranti - missione di Salvini in Sicilia. Ma è polemica sulle nuove strategie : In Sicilia il primo viaggio istituzionale del ministro dell'Interno, che ha ribadito la linea dura sui Migranti e attaccato frontalmente le Ong impegnate nei soccorsi in mare.'La Sicilia non può ...

Fontana 'La polemica sulle famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Roma - tutela delle rondini per la biodiversità. Ma il provvedimento innesca una polemica sulla disinfestazione : Nessuno tocchi le rondini. Almeno a Roma. Vietato distruggere i nidi, eliminare le cavità delle tegole in prima fila, disinfestare durante il periodo riproduttivo o posizionare materiali e macchinari a meno di due metri dai rifugi. Un’ordinanza sindacale piuttosto stringente quella firmata da Virginia Raggi che introduce un’assistenza speciale per quattro varietà di rondini quali rondini, rondoni, balestrucci e topini, nel nome della “tutela ...

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome : polemica sulle buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Roberto Fico - polemica sulle sue mani in tasca durante l'inno di Mameli per la commemorazione di Falcone : durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, in mattinata al porto di Palermo dove era approdata la Nave della legalità con mille ragazzi a bordo, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha tenuto le mani in tasca per circa 10 secondi durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, da quanto si vede in un video pubblicato da "La Repubblica". Nelle immagini Fico è accanto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e ad altre autorità per ...

F1 - Vettel chiude la polemica sulle nuove gomme Pirelli : “con quelle vecchie sarebbe andata anche peggio” : Al termine della prima giornata di test a Barcellona, Sebastian Vettel ha chiuso definitivamente la questione gomme Serviva una giornata di test alla Ferrari per togliersi tutti i dubbi sulle nuove gomme Pirelli, e così è stato. Il team di Maranello ha sfruttato la sessione spagnola per confrontare il comportamento dei vecchi pneumatici con quelli nuovi (utilizzati domenica nel Gran Premio di Spagna con battistrada ribassato di 0,4 mm), ...

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero : a qualcuno ha fatto comodo far polemica sulla mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero ha parlato a Stasera Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:09:00 GMT)

Prove Invalsi 2018 - "Antonio e Cleopatra sconfitti ad Anzio". polemica sulle domande : Battute, ma anche tante critiche, per la prova alle elementari. Dalla domanda sulle aspettative di realizzazione personale, posta ai bambini, all'ultimo enorme errore nei quesiti Maturità 2018, le ...