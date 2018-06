"La nazionale fa schifo". Ecco l'anti inno dei Mondiali che ha fatto infuriare la Russia : Semyon Slepakov è uno sceneggiatore e comico russo che ha composto l’anti inno dei Mondiali Russia 2018. Una canzone satirica che prende in giro la nazionale e mette in discussione il senso dell’ospitare un evento così oneroso dal punto di vista economico in un paese che sta affrontando ancora molti