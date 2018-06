La legge contro gli “upskirt” nel Regno Unito

Argentina - “aborto lo vuole il Fondo Monetario”/ Popolo in piazza contro modifica legge su IVG : Argentina , il 14 giugno si vota in Parlamento per la depenalizzazione dell'aborto: l'appello di Padre Pepe De Paola (villas miserias Buenos Aires), «aborto lo vuole il Fondo Monetario»(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:22:00 GMT)

J-Ax per Bulli fuorilegge - l’incontro con gli studenti a Novara contro il bullismo : “Non siate spettatori” : J-Ax per Bulli fuorilegge, un progetto ideato da La Stampa con gli studenti di diversi licei di Novara: mercoledì 6 giugno il rapper è stato ospite della giornata conclusiva del progetto contro il Bullismo, per un'intervista con Luca Dondoni de La Stampa al Pala Dal Lago di Novara, alla presenza di circa 1500 adolescenti. Un'icona e un simbolo di rivalsa, quello di J-Ax per i giovani di oggi: il cantante ha portato la propria testimonianza a ...