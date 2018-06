La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio Swg per La7

Sondaggi Elettorali Politici : boom Lega al 23%/ M5s in calo - Centrodestra supera il 40% : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:12:00 GMT)

Dispersione scolastica - in Italia è Legata alla povertà. Qualche proposta per superarla : Proprio in questi giorni l’organizzazione non governativa Save the Children ha diffuso alcuni dati sulla povertà educativa che dimostrano che l’Italia meridionale è fanalino di coda del Belpaese in termini di tassi di abbandono scolastico prima della scuola dell’obbligo. Le regioni settentrionali hanno una migliore performance, ma non mancano gli elementi di criticità. Povertà educativa non significa solo alto tasso di abbandono della scuola ...

Il balzo della Lega : supera il 25 per cento. M5S perde un punto : ... il 25,4 per cento , un elettore su quattro, , che consolida Matteo Salvini nel ruolo di protagonista assoluto della scena politica nazionale. Il raffronto con il Movimento 5 Stelle, e con Luigi Di ...

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Contratto di governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

Premier M5S-Lega - tutti i veti incrociati da superare per arrivare all’accordo : La casella delle caselle rappresenta ancora un rebus. Mentre la trattativa su metodo e programmi prende quota, il nome del Premier resta il più grande punto interrogativo nel cantiere...

Governo : M5S - su Fornero sintonia con Lega - vedremo se superarla o modificarla : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Sulla legge Fornero con la Lega c’è totale sintonia, valuteremo se” optare “per il superamento o per la modifica”. Lo spiega Rocco Casalino, a capo della comunicazione del M5S, al termine al tavolo tecnico con la Lega. L'articolo Governo: M5S, su Fornero sintonia con Lega, vedremo se superarla o modificarla sembra essere il primo su Meteo Web.

Pajno - ecco chi è pronto a dire sì Solo Lega-Fdi si chiamano fuori Così il Colle vuole superare i veti : Nel Pd volano gli stracci tra renziani e componenti delle altre aree del partito, ma orami è evidente che la direzione affosserà il tentativo di dialogo con i 5 Stelle (i numeri sono nettamente dalla parte dell'ex premier)... Segui su affaritaliani.it

La Lega vola e supera il 21% nei sondaggi - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

Fi supera la Lega in Molise e sbarra la strada ai grillini : Il popolo molisano smentisce previsioni e sondaggi. Nella regione del centro-Italia l'annunciata vittoria dei Cinquestelle non c'è, anzi il candidato del centrodestra Donato Toma con il 43,46% stacca di 5 punti quello dei grillini, Andrea Greco fermo al 38,5%. Non c'è neppure il sorpasso della Lega su Forza Italia. Gli azzurri ottengono il 9,38% contro l'8,23% della Lega. Sopra il Carroccio va anche l'altra lista vicina a Forza Italia, ovvero ...