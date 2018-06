La dipendenza da videogiochi è ufficialmente una malattia mentale secondo l' Oms

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) L'Oms ha riconosciutolada videogame come una. Il 'gaming disorder' è stato infatti inserito nel capitolo sulle patologie mentali dell'International Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle malattie il cui aggiornamento è stato appena pubblicato.il nuovo elenco, che contiene oltre 55mila diverse malattie, lada gioco digitale consiste in "una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della vita"L'auspicio dell'organizzazione Onu è che il riconoscimento di questo tipo dipossa favorire il ricorso a opportune terapie, arrivando anche a includerla nelle polizze assicurative sanitarie.