Kia Ceed - Al volante della 1 6 CRDi 136 CV

(Di lunedì 18 giugno 2018) Disegnata, sviluppata e costruita in Europa. Così la Kia presenta la nuova, un modello estremamente importante per il costruttore coreano, tanto per i volumi di vendita, quanto per le nuove tecnologie che è chiamato a portare al debutto. La terza generazionesegmento C, infatti, è la prima Kia a disporre di un sistema di guida autonoma di livello due e di molte altre dotazioni totalmente inedite per il marchio asiatico. A questo si aggiunge un look tutto nuovo abbinato a una gamma di motori aggiornati e alla concretezza di sempre: i primi esemplari arriveranno nelle concessionarie nelle prossime settimane. Obiettivo Europa. Ladi terza generazione è stata creata appositamente per le strade europee e con i clienti del Vecchio Continente come unico target. Daltronde non ci si poteva di certo aspettare un approccio differente per unauto il cui nome è acronimo di Community ...