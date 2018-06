Joaquin Phoenix è il protagonista del film sul Joker

Joaquin Phoenix : “La mia fonte d’ispirazione? I miei personaggi” : Joaquin Phoenix a Federico Pontiggia: “Per un attore della mia generazione è impossibile non essere stato influenzato da maestri come Robert De Niro e Al Pacino, ma quando recito non voglio imitare nessuno: cerco di fare solo quello che è più vero e onesto per il mio personaggio”. Joaquin Phoenix, uno dei più famosi e apprezzati attori di Hollywood, interprete di A Beautiful Day è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella ...

Joaquin Phoenix : «Io Joker? Sono aperto a tutto» : Non è una novità: Joaquin Phoenix quando ci si mette può stupire. Ve lo ricordate nei panni dello spietato Commodo ne Il gladiatore e in quelli di Johnny Cash in Quando l’amore brucia l’anima? E nel discusso The Master? Tre performance da nomination all’Oscar. Ora tocca al personaggio di Joe in A Beautiful Day di Lynne Ramsay (nelle sale dal 1° maggio) che lo scorso anno gli ha fatto conquistare la Palma d’Oro al Festival di Cannes ...

Joaquin Phoenix è un killer violento e brutale. La recensione di A Beautiful Day - Best Movie : Un dato contestuale al mondo, uno squarcio di verità: la sequenza più coreografata e tarantiniana, non a caso, coincide con la ripresa di una telecamera a circuito chiuso. Nell'autenticità spigolosa ...

Joaquin Phoenix / Beautiful Day : "70 ore di m**da passate al setaccio" : JOAQUIN PHOENIX è il protagonista di Beautiful Day, film che uscirà nelle sale italiane dal 1° maggio. Le dichiarazioni dell'attore nella conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:11:00 GMT)

"A beautiful day" - così Joaquin Phoenix diventa un sicario con l'anima per una regista di culto : Joaquin Phoenix è vegano, dall'età di tre anni. E' importante ? No. Lui non ne parla mai, come non parla del suo assiduo impegno animalista, che gli è costato in passato anche qualche baruffa con l'industry hollywoodiana. In realtà è un tipetto piuttosto afasico che preferisce parlare solo attraverso i suoi personaggi. Non ne sbaglia mai uno, come non sbaglia un regista. Dice :"Quando mi propongono i film non ...

Joaquin Phoenix / In Italia per presentare Beautiful Day : "Interpreto un uomo violento che cerca la pace" : JOAQUIN PHOENIX è il protagonista di Beautiful Day, film che uscirà nelle sale Italiane dal 1° maggio. Le dichiarazioni dell'attore nella conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:11:00 GMT)

Joaquin Phoenix in Italia per presentare A Beautiful Day : «Il mio sicario con i fuochi d'artificio nella testa» - Best Movie : ... perché il cervello poi si muove nel mondo. Ci siamo resi conto che, per via di quello che aveva subito il mio personaggio, non poteva ragionare sulle sue azioni. Lynne mi mandava anche degli audio ...

Joaquin Phoenix - un sicario dal cuore tenero nel film 'A Beautiful Day' : A Beautiful Day La regista ci porta nel mondo complesso di Joe, fatto di violenza e tenerezza, sospeso tra l'atroce passato e un limbo post-traumatico. ' Joe vive in un costante conflitto con se ...

A Beautiful Day. Incontro con Lynne Ramsay e Joaquin Phoenix : La collaborazione con Jonny è stata fatta in economia, il mio è un film a basso budget. Magari io gli davo 5 o 10 minuti di girato e lui ci scriveva la musica sopra oppure ci mandava dei file audio ...

A Beautiful Day - Joaquin Phoenix : “Ho recitato con i tamburi nel cervello” : “Non fare agli altri quello non vorresti fosse fatto a te e segui sempre la tua ‘cazzo’ di verità”. Così parlavano i signori Phoenix al figliolo Joaquin mentre cercavano di impartirgli una certa educazione. Fortunatamente il divo poi si corregge scherzando: “La parolaccia l’ho aggiunta io, volevo rendervi l’idea di come fosse a casa mia”. Organico e fuori norma come da sempre ci ha abituato ai vari incontri stampa, Joaquin Phoenix arriva in ...