James Van Der Beek papà per la quinta volta | l’annuncio dell’ex di Dawson’s Creek con

LeBron James avverte : "In casa non saremo per forza avvantaggiati" : ROMA - Pur essendosi ritrovato con i suoi Cleveland Cavaliers sotto 2-0 dopo la sconfitta subita questa notte alla Oracle Arena , LeBron James - che nelle ultime dieci partite disputate ha viaggiato a ...

Finals NBA – Crede di essere in vantaggio e non tira! L’errore di J.R. Smith fa infuriare LeBron James [VIDEO] : Clamoroso errore nel finale di gara-1 delle Finals NBA fra Warriors e Cavs: J.R. Smith non gioca il possibile possesso della vittoria e LeBron James impazzisce Finale pazzesco in gara-1 delle Finals NBA. La sfida tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers è ferma sul 107 pari a pochi secondi dalla fine e George Hill ha a disposizione il tiro libero del vantaggio ma lo sbaglia. J.R. Smith è il più veloce di tutti a rimbalzo e i Cavs hanno la ...

NBA 25/04 : James regala il vantaggio ai Cavs - vincono Raptors - Thunder - Rockets : I fuoriclasse si vedono proprio da questo, sono giocatori capaci di arrivare al canestro che può valere la vittoria con tre tentativi da oltre l’arco, tutti sbagliati, e poi mettere a segno quello decisivo. Così ha fatto nella notte LeBron James, capace di scrivere un’altra pagina di una carriera già stellare. Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 98-95 (3-2) Non è tanto la ventunesima partita da oltre 40 punti, secondo di tutti i tempi alle spalle ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...