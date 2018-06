J-Ax | «Io | in questa vita | sono nato per vivere ad alta voce»

Terremoto Amatrice - l’appello disperato : “questa gattina mi ha salvato la vita nella notte del sisma - aiutatemi a ritrovarla” : Marina Torreti, una signora di Amatrice, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente del’Università degli Studi Niccolò Cusano. Marina ha lanciato un appello disperato: “aiutatemi a ritrovare la mia gattina, Sissi. La sto cercando da due anni. L’ho smarrita ad Amatrice la notte del 24 agosto, la notte del Terremoto. ...

Grillo invita alla calma : "questa è solo la politica" : Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Era così radicata l'idea che parlare di politica significasse solo inseguire nipoti (da Letta a Ruby) e orchestrare dibattiti sul nulla che assistiamo al disorientamento assoluto di fronte alla ripresa del confronto politico, anche duro". Lo scrive Beppe Grillo in un intervento ...

Parma in festa tra le lacrime - il commovente annuncio di Lucarelli ai suoi tifosi : “correte qui e abbracciatemi in questa nuova vita” : Gioie e dolori al Tardini di Parma: il capitano Alessandro Lucarelli in lacrime per un importante annuncio ai suoi tifosi A poco più di una settimana dalla strepitosa promozione in Serie A, il Parma festeggia in grande il traguardo raggiunto con un evento allo Stadio Tardini dove non sono mancate le lacrime e i momenti di commozione. Ad emozionare, in particolar modo, è stato l’annuncio del capitano Alessandro Lucarelli. Microfono in mano, ...

YouTube - Play Store - Play Libri e Google Earth - quante novità questa settimana : Riassumiamo le novità introdotte questa settimana nella versione Android di YouTube, YouTube Music, Google Play Store, Google Play Libri e Google Earth. L'articolo YouTube, Play Store, Play Libri e Google Earth, quante novità questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Gessica Notaro : Aiutare le donne - la mia missione in questa vita - : Gessica, che sognava un futuro nel mondo dello spettacolo, diventò così famosa all'improvviso, ma per ragioni completamente diverse da quelle in cui aveva sempre confidato. Era arrivata giovanissima ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “questa è la vita - non avevo la forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognava di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “questa è la vita - non avevo la forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognare di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

Grande Fratello - dimenticate questa Mariana acqua e sapone : ecco come si mostra nella vita reale : Al Grande Fratello 15 Mariana Falace è una delle ragazze più discusse. Sui social i telespettatori faticano a inquadrarla perché si è resa protagonista di diversi teatrini poco graditi, ma anche nella Casa c’è poca fiducia nei suoi confronti e infatti è finita in nomination. Ha mentito spudoratamente a tutti i suoi compagni di gioco sulla nomination a Patrizia Bonetti (poi eliminata) e con quest’ultima ha avuto un duro faccia ...

“Un’altra!”. Grande Fratello - questa è Lucia Orlando al naturale. Ma nella vita vera… Trasformazione! : Le ragazze della Casa si truccano, è normale, ma non tutti i giorni. A vederle durante la diretta sono impeccabili, vestite eleganti, con i tacchi alti, i capelli fatti e il trucco perfetto. Ma durante la settimana sono più le volte che le vediamo al naturale le concorrenti donne di questo Grande Fratello 15 che con il make up. Abbigliamento casual o sportivo (molte fanno palestra ogni mattina), capelli raccolti e soprattutto senza un ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Lavoro - disposti a fare questa vita? L’occupazione che si nasconde tra greggi e borghi - la scommessa vincente di Nunzio e Manuela : In un periodo di crisi occupazionale e cervelli in fuga, la campagna, l’agricoltura e l’allevamento possono rappresentare un’alternativa percorribile per i giovani in cerca di Lavoro? L’abbiamo chiesto ai soci della cooperativa Asca – “La Porta dei Parchi“, che questa scelta l’hanno fatta oltre 40 anni fa ad Anversa degli Abruzzi, area interna della provincia dell’Aquila. Terminati gli studi in economia a Roma, nel 1977, Nunzio ...

“Avevo una vita stupenda - ora sono rovinata”. Le tristi parole di questa ragazza - costretta da un giorno all’altro a vendere casa e tornare dai genitori. Forse non ci crederete - ma i suoi soldi li ha spesi così (senza rendersene conto) : Una vita che sembrava felice e priva di problemi di sorta, quella di questa ragazza bionda e sempre sorridente. Che si è trovata però di colpo a fare i conti con dei gravissimi problemi economici, costretta dall’ammontare di debiti alle spalle a lasciare l’appartamento dove viveva per tornare in fretta e furia a vivere dai genitori, incapace di arrivare a fine mese con le sue sole forze. A rendere virale la sua storia è però ...

MotoGP - GP Austin 2018 : la conferenza. Miller : 'Rischiamo la vita'. Dovizioso : 'questa stagione sarà diversa' : Per l'occasione, Sky ha preparato un'iniziativa speciale: oltre alla diretta su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, , sarà possibile seguire le qualifiche e la gara di MotoGP anche in live streaming su ...

Grande Fratello 2018 - ecco i concorrenti e le novità di questa edizione. Barbara D’Urso : “Sarò in onda con tre programmi - per fortuna non mi drogo” : Reduce dagli ascolti clamorosi di Domenica Live (al 23% con l’intervista a Loredana Lecciso), ma anche dal flop in prima serata con l’ospitata a The Wall, Barbara d’Urso si appresta a riaprire le porte della Casa del Grande Fratello. L’edizione in partenza martedì su Canale 5 è la numero quindici, teoricamente considerata “nip” ma in pratica un ibrido con quella coi famosi: “Quella dei nip è un’etichetta brutta, ...