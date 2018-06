Iveco Bus | maxi-commessa da 900 autobus in Brasile per le scuole

CNH - Iveco Bus consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais : Si tratta di una delle consegne più rilevanti al mondo di scuolabus accessibili anche a studenti con disabilità. Iveco Bus, un Brand di CNH Industrial N.V . , è stato lanciato nell'area sudamericana ...

CNH - Iveco Bus consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais : Gli autobus sono destinati al trasporto di studenti delle scuole pubbliche e sono dotati di un sistema con sedile mobile, il Mobile Armchair Device, progettato per passeggeri con mobilità ridotta . ...

Iveco Bus pronta alla sfida della sostenibilità nel Tpl : Torino, , askanews, - Si è svolta all'Innovation Park di Torino la seconda tappa del Mobility Innovation Tour, l'iniziativa articolata in cinque incontri in altrettante città italiane, nata per ...