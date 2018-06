«Italiano diet» | un decotto per combattere l’obesità in Usa

Dream Makers - dietro le quinte e dentro la cassaforte dei grandi film del cinema Italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Caldo - 1 Italiano su 4 a dieta per vincere la prova costume : Teleborsa, - Con l'avvio della stagione balneare e l'inizio della prova costume per tornare in forma più di un italiano su quattro , 27%, si è messo a dieta. E' quanto emerge dal sondaggio on line del ...

C’è un Italiano dietro all’algoritmo di Google per far muovere i robot : L’algoritmo più importante che abbiamo a disposizione è il nostro cervello”. E’ questo il motto di Andrea Banino, ricercatore italiano a DeepMind, la sussidiaria di Alphabet (Google) che si occupa di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. Una laurea in Economia alla Bocconi conseguita prim