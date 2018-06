Israele | ex ministro di Rabin accusato di spiare per Iran

Israele - la Nazionale argentina annulla la partita a Gerusalemme. Il ministro : “Hanno ceduto a pressioni degli odiatori” : Il 9 giugno Lionel Messi e compagni avrebbero dovuto giocare a Gerusalemme un’amichevole molto attesa contro Israele. Ma, dopo due giorni di polemiche e proteste, la partita non si farà. Il primo a chiedere alla Nazionale argentina di non scendere in campo era stato il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del leader Abu Mazen. “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno ...

NATALIE PORTMAN RIFIUTA IL "NOBEL DI Israele"/ Boicotta il suo paese : le parole del ministro della cultura : Polemiche per il rifiuto del Nobel di Istraele dell'attrice israeliana con cittadinanza anche americana NATALIE PORTMAN che ha RIFIUTAto di ritirare un importante onorificenza israeliana(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:16:00 GMT)

Ministro Padoan incontra il Ministro delle Finanze di Israele - Moshe Kahlon : Teleborsa, - Confronto sulla situazione economica in Italia e in Israele . E' stato questo il tema dell'incontro tra il Ministro Padoan che oggi 16 aprile, ha ricevuto al dicastero di via XX settembre,...

