Invimit | Lo stadio della Roma possiamo farlo noi

huffingtonpost

: #StadioRoma, #Ferrarese (pres. #Invimit): 'Possiamo costruirlo noi' ???? - forzaroma : #StadioRoma, #Ferrarese (pres. #Invimit): 'Possiamo costruirlo noi' ???? - romaforever_it : Stadio della Roma, il presidente della società Invimit: 'Possiamo costruire noi l'impianto' - notizieasroma : Stadio #Roma, #Invimit: “Ci proponiamo di costruirlo noi” -

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovodi. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente, Massimo Ferrarese."Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la città di, ma diventerebbe anche una grande opportunità per la società pubblicache si occupa anche di grandi immobili sportivi.Il presidente diha già compiuto i primi passi per dare seguito alla sua proposta: "Ritengo l'idea realizzabile a tal punto che la mia segreteria si è già messa in contatto con quellasindaca diper programmare un incontro urgente ...