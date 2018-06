Intesa Sanpaolo investe in Oval Money | startup fintech italo-gb

Fintech : Intesa Sanpaolo investe nell'App Oval Money - verso partnership nell'instant banking : Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Oval Money, startup Fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio, che apre il suo round di finanziamento Serie A, a pochi mesi dal successo del crowdfunding concluso a gennaio. L'operazione è stata realizzata attraverso Neva Finventures, il ...

Anno nazionale del Cibo italiano : Intesa Sanpaolo con Coldiretti : La filiera agroalimentare e più in generale l'intero comparto agroalimentare rappresentano un fattore trainante dell'economia del Paese, della Regione e del Made in Italy, che Intesa Sanpaolo ...

Imprese - Barrese - Intesa Sanpaolo - : 'Russia è cruciale per la ripresa' : Da tempo il mondo dell'imprenditoria ricorda i danni alle aziende italiane causate da quelle misure, adottate nel 2013. Da allora gli interscambi tra i due Paesi 'si sono dimezzati, ma dal 2016 e' ...

Barrese - Intesa Sanpaolo - : 'Segnali positivi' scambi Italia-Russia : Roma, 15 giu. , askanews, 'Segnali positivi' per la ripresa negli scambi commerciali tra la Russia e l'Italia. Secondo Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa ...

Intesa Sanpaolo : l'economia del Lazio consolida la ripresa - ma è a rischio frenata : Delle oltre 15mila imprese «campioni» in Italia , con una crescita del fatturato superiore al 15% tra il 2011 e il 2016, 708 sono nella regione

'Women Value Company 2018' : Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario premiano Zeta Service : Yoga, visite mediche per i dipendenti, workshop sulla scienza della felicità, un 'maggiordomo' per le commissioni personali e niente cartellino da timbrare , ciò che conta è il risultato, si può ...

'Women Value Company 2018' : Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario premiano Arterra Bioscience : Yoga, visite mediche per i dipendenti, workshop sulla scienza della felicità, un 'maggiordomo' per le commissioni personali e niente cartellino da timbrare , ciò che conta è il risultato, si può ...

BlackRock punta a una quota di Eurizon - il salvadanaio degli italiani di Intesa Sanpaolo : MILANO - Il colosso Usa BlackRock sta trattando l'acquisto di una quota di minoranza di Eurizon, la società che gestisce i risparmi degli italiani - sia retail che fondi istituzionali - di proprietà ...

Intesa Sanpaolo - Piani di Incentivazione a Lungo Termine : Teleborsa, - Intesa Sanpaolo avvia i Piani di Incentivazione a Lungo Termine , basati su strumenti finanziari, approvati dall'Assemblea tenutasi il 27 aprile 2018. Si tratta: - il Piano di ...

L'Ad di Intesa Sanpaolo Messina : "Mai - mai - mai aumentare il debito pubblico - fa accelerare lo spread" : La fine del Quantitative easing "è un elemento di gravissima tensione, non bisogna mai mai immaginare di aumentare il debito pubblico". E' l'avvertimento lanciato dall'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, oggi al congresso Uilca. Il Ceo di Intesa, con un lungo intervento sull'attuale tensione che c'è sui mercati italiani e sui titoli di stato, si fa portavoce delle preoccupazioni degli investitori. "La fine del programma di ...

Intesa Sanpaolo - Blackrock si posiziona oltre il 5% : Teleborsa, - Blackrock , dal 30 maggio 2018, possiede una quota del 5,315% nel Colosso creditizio, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio. Lo si apprende dalle ...

Mutuo per costruzione prima casa : come funziona - offerte Unicredit e Intesa Sanpaolo : Chiedere ed ottenere un Mutuo per l’acquisto di un terreno per poi costruirvi una prima casa è il vostro sogno? In caso affermativo, questo articolo illustra la prassi da seguire per una corretta stima dei costi al fine di accendere un Mutuo per la costruzione della prima casa con Unicredit e BancaIntesa. come funziona il Mutuo per la costruzione della prima casa L’acquisto di un terreno per costruire la propria prima abitazione ed i conseguenti ...

Credito su Pegno : come funziona - normativa - come richiederlo con Unicredit e Intesa Sanpaolo : Scopriamo come funziona il Credito su Pegno, una tipologia di finanziamento molto interessante per diversi motivi. Vedremo la normativa che regola questa forma di prestito personale e i requisiti necessari per poter aver accesso al Credito. Infine come effettuare la richiesta di questa forma di finanziamento rivolgendosi ad Unicredit e Intesa Sanpaolo. Credito su Pegno: come funziona, normativa e a chi è rivolto Se siete alla ricerca di un ...