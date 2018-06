Inter con Chelsea e Lione in amichevole

Secondo i padri della Rete la direttiva Ue sul copyright minaccia Internet : Infine, i filtri non sanno distinguere il diritto di cronaca, di satira e così via. In generale bisognerebbe tenere presente che le piattaforme di contenuti generati dagli utenti permettono lo ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Gli Interventi agli occhi con il laser potrebbero non essere così sicuri come si pensa : Il Lasik, la diffusissima tecnica per gli interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede. Negli Stati Uniti la Food and Drugs Administration (Fda) ha annunciato che diffonderà nuove linee guida alla luce degli studi da cui sono emersi effetti secondari che durano mesi e anche anni come visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...

Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti : Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani interviene in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

AL VIA DOMANI - CON LA CERIMONIA DELL'ALZABANDIERA - LA 59RASSEGNA InterNAZIONALE DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE : ... Patrizia Maiorca Ore 19.30 - Anfiteatro del Villaggio Punta Spalmatore Presentazione della Rassegna INTERNAZIONALE di Scienza e Tecnica Subacquea, dal 18 giugno al 24 giugno, organizzata dall'...

AL VIA DOMANI - CON LA CERIMONIA DELL'ALZABANDIERA - LA 59RASSEGNA InterNAZIONALE DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE : ... Patrizia Maiorca Ore 19.30 Anfiteatro del Villaggio Punta Spalmatore Presentazione della Rassegna INTERNAZIONALE di Scienza e Tecnica Subacquea, dal 18 giugno al 24 giugno, organizzata dall'...

Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria Interna in alcuni mercati : Sulla scia di rumor precedenti, secondo i quali Samsung avrebbe in programma di lanciare il suo nuovo ed attesissimo Galaxy Note 9 anche nella variante con ben 512 GB di memoria interna, emerge ora un'informazione ulteriore, secondo la quale il taglio in questione sarà riservato esclusivamente a pochi mercati. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria interna in alcuni mercati proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter - sinergia con il Bologna : gli aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter lavora per il presente e per il futuro, importanti mosse nelle ultime ore per il club nerazzurro che si avvicina sempre di più a chiudere la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan. Nel frattempo secondo gazzamercato Nicolas Gonzalez si avvicina all’Italia, gli agenti del calciatore saranno in Italia all’inizio della settimana prossima per incontrare i nerazzurri. Il passaporto italiano ...

Frosinone promosso - ironia social con l'Inter : 'Speriamo di beccarvi stanchi' : A due anni di distanza dalla prima, storica promozione della sua storia, per il Frosinone è nuovamente arrivato il momento di respirare la Serie A. La vittoria per 2-0 sul Palermo nella finale di ...

Interventi per miopia - ipermetropia ed astigmatismo : attenzione agli effetti secondari : La tecnica per gli Interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede: la Food and Drugs Administration statunitense ha reso noto che elaborerà nuove linee guida sulla base di ricerche da cui sono emersi effetti secondari conseguenti al “Lasik” che durano mesi e anche anni come ad esempio visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...

Stadio Roma - Casaleggio : “Cena con Lanzalone? Ero a un altro tavolo”. Poi commenta il ddl conflitto di Interessi del Pd : “Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d’interessi dato che non l’ha fatto per vent’anni. Vent’anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all’opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima”. Così Davide Casaleggio parlando con i cronisti prima dell’inizio di Rousseau City Lab che oggi fa tappa a Roma. “Voglio ricordare che il ...

Massimo Giletti : "Vi racconto la verità su Fabrizio Corona"/ Intervista a Non è l'Arena : "Documenti inediti" : Massimo Giletti: "Vi racconto la verità su Fabrizio Corona". Oggi, domenica 17 giugno 2018, l'Intervista a Non è l'Arena su La 7: "Sarà un evento, documenti inediti"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 07:29:00 GMT)

Almirante - il capolavoro della Raggi : condivide l'Intervista ma dice l'opposto di ciò che scrive : La sindaca di Roma è stata spiazzata dalla decisione del Consiglio comunale di intitolare una strada della Capitale al segretario dell'Msi Giorgio Almirante. E su Facebook diffonde il colloquio con Bruno Vespa in cui afferma che si farà, scrivendo l'esatto contrario

Salvini avvisa le Ong : "Non sbarcherete in Italia". Lifeline contro il ministro dell'Interno : "Fascista" : Il messaggio che arriva dal mondo delle ong dopo l'offensiva del ministro dell'Interno Salvini è unanime. L'Italia è ormai terra inospitale per le navi umanitarie rimaste nel Mediterraneo che ...