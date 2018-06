Intanto l' Italia resta ancorata ai contanti

Giro d’Italia – Tutti aspettano l’arrivo di Papa Francesco - Intanto il suo accredito è già pronto [FOTO] : L’organizzazione del Giro d’Italia ha già preparato l’accredito per Papa Francesco nel caso in cui decida di presentarsi Il Giro d’Italia aspetta Papa Francesco, è già pronto infatti l’accredito del Pontefice nel caso in cui decida di far visita alle squadre della corsa in rosa. Sui social infatti è spuntata la foto del pass del Papa, che potrebbe presentarsi come presidente onorario del Gruppo sportivo del ...

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra occasione persa per l'Italia? E Intanto gli Alpini invadono Trento con un mare di plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Bonucci : 'Voglio la Coppa Italia. Esultare? Intanto pensiamo a segnare...' : Sto scoprendo questo mondo e ho avuto la fortuna di essere allenato da Gattuso che ha vinto tutto con questa maglia. Voglio vivere questa esperienza e mi piace quello che sto scoprendo. Quanto vale ...

Stefano De Martino / Da ballerino a professore di Amici? Intanto si prepara per Miss Mondo Italia 2018 : Stefano De Martino sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:51:00 GMT)

NUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente : Intanto l'Italia non cresce... : Crescono i prestiti, ma il clima di fiducia peggiora e anche il saldo commerciale è negativo. "Segnali non esaltanti, ma da non drammatizzare".

Milan - Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon : Milan, Romagnoli- Come evidenziato dagli esami medici di ieri, Romagnoli dovrà star fermo circa un mese a causa di una lesione al bicipite femorale. Uno stop che costringerà Gattuso a correre ai ripari in vista di questo finale di stagione. Romagnoli, salvo colpi di scena, potrebbe tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia […] L'articolo Milan, Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon ...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...