Instagram | in test sia i Canali nella barra Esplora | che le statistiche di utilizzo

Inter - Icardi ‘perde la testa’ : fotografa Wanda Nara nuda e pubblica su Instagram [GALLERY] : 1/18 Foto Instagram ...

Con la sua ultima funzione in fase di test - Instagram sembra dare più importanza alla salute dei suoi utenti : È un periodo di molti piccoli cambiamenti per Instagram, cambiamenti che comunque apportano una certa utilità per gli utenti che giornalmente si ritrovano a utilizzare il noto social network. Oggi in particolare vi parleremo di un banner a comparsa molto particolare! L'articolo Con la sua ultima funzione in fase di test, Instagram sembra dare più importanza alla salute dei suoi utenti proviene da TuttoAndroid.

Facebook testa la “Visualizzazione griglia” ed è subito Instagram : Se ne scopre sempre una. L’attuale modalità con la quale vediamo i post di Facebook del nostro profilo si chiama “Visualizzazione lista”. Dormiremo sonni tranquilli anche stanotte. Nella versione desktop del social network però, è comparsa un’opzione di vista diversa, che si chiama “Visualizzazione griglia”. Cliccando, si ottiene un’esposizione dei post tutti quadrati (ricorda niente?), che diventano ...

Instagram ha implementato l’acquisto nativo in-app - ma è ancora in fase di test : Instagram sta testando silenziosamente senza troppi annunci un nuovo sistema di acquisto diretto tramite l’app, collegando una carta di credito o di debito.Arrivano i primi feedback da parte di un numero abbastanza ristretto di utenti che Instagram da poche ore sta iniziando a testare un nuovo sistema di acquisto dei prodotti direttamente all’interno dell’applicazione.Instagram ha implementato, in fase di test, i pagamenti ...

#PremioRoma - al via il contest su Instagram per la rosa più bella : Creare un roseto virtuale e coinvolgere i romani nella narrazione fotografica della bellezza. È infatti riservato ai cittadini dell’Urbe, di età superiore ai 18 anni, il contest su Instagram #PremioRoma, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale e che, giunto ormai alla 76a edizione, si arricchisce di un apporto di […]

Instagram nell’ecommerce : testato un sistema di pagamento interno/ Si potrà comprare senza uscire dall’app : Instagram nell’ecommerce: testato un sistema di pagamento interno, si potrà comprare senza uscire dall’app inserendo i dati della carta di credito nel proprio profilo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:29:00 GMT)

Instagram inizia a testare pagamenti dentro l'app negli Usa - : La nuova funzione permetterà di salvare una carta di credito e impostare un pin di sicurezza per poter fare acquisti direttamente dalle foto dei profili delle aziende, senza lasciare la piattaforma ...

Instagram inizia a testare pagamenti dentro l'app negli Usa : Instagram inizia a testare pagamenti dentro l'app negli Usa La nuova funzione permetterà di salvare una carta di credito e impostare un pin di sicurezza per poter fare acquisti direttamente dalle foto dei profili delle aziende, senza lasciare la piattaforma social Parole chiave: ...

Instagram starebbe testando diverse nuove feature : Il team di Instagram starebbe testando alcune nuove feature con cui rendere più ricca l'esperienza offerta da questo popolare social network. Ecco quali L'articolo Instagram starebbe testando diverse nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Instagram sta testando un nuovo layout per il tab Esplora : Instagram sta portando avanti test relativi ad un layout ridisegnato per il tab Esplora. La nuova configurazione prevede un'organizzazione e raggruppamento di foto e video in base al topic, come ad esempio fotografia, persone o sport. Le categorie vengono mostrate in primo piano e subito al di sotto ci sono gli hashtag correlati. L'articolo Instagram sta testando un nuovo layout per il tab Esplora proviene da TuttoAndroid.

App test : Instagram con i Nametags - Skype con la registrazione delle chiamate - YouTube a tutela dei minori : ... che permetterà di registrare direttamente chiamate audio e video , per poterle rieditare in seguito, o condividere sul momento tramite servizi di streaming online. La funzione in questione, nel ...

Instagram Stories Trucchi : Testo Con Effetto 3D : Migliori Trucchi per le Storie di Instagram: come inserire Testo con Effetto 3D. Testo in 3D nelle Instagram Stories su Android e iOS. Scritte 3D nelle Instagram Stories: come fare? Ecco la guida completa per tutti gli smartphone Testo 3D nelle Instagram Stories Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]

Instagram Stories Trucchi : Fare Stories Con Testo Consecutivo : Migliori Trucchi per le Storie di Instagram: come Fare storie con Testo Consecutivo, con scritte che si aggiungono in ogni storia a quelle già presenti. Fare Storie e post consecutivi su Instagram su Android e iPhone Come Fare più storie consecutive su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che […]