Infortuni | Furlan | morto edile in Salento | sicurezza emergenza nazionale

Infortuni : Furlan - sicurezza e tutela salute diritti essenziali : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono diritti essenziali in tutti i paesi del mondo. La Cisl è impegnata in tutti i territori, nelle categorie e con i propri enti per il rispetto della vita e della dignità del lavoro. Non si può e non si deve morire di lavoro”. Lo scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella Giornata internazionale della salute e ...

Infortuni : Furlan - investire di più in sicurezza e aumentare i controlli : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro sono la condizione essenziale in una società civile e sviluppata. Lo diremo a Prato ed in tutte le piazze italiane il primo maggio: non si può continuare a morire di lavoro”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando i dati diffusi oggi dall’Inail.L’aumento degli incidenti ...