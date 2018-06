Inediti | capolavori e grandi omaggi | ecco il Liff 2018 | a Milano dal 20 al 24 giugno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Dopo l’esordio dello scorso anno, il LongTake interactive film festival torna ad animare l’estate di. Dal 20 al 24, infatti, le sale dello Spazio Oberdan diospiteranno la seconda edizione della kermesse cinematografica ideata e realizzata da LongTake in collaborazione con Cineteca italiana e con il patrocinio del Comune di. Cinque giorni di Cinema capace di sedurre anche il più pretenzioso degli appassionati con un programma di assoluto livello, a cominciare dalla selezione di titoli in concorso, tra cui segnaliamo A ghost story di David Lowery e Amercan Honey di Andrea Arnold. Presentato al Sundance film festival, A ghost story si segnala tanto per un cast d’eccezione, capitanato dalla coppia composta da Casey Affleck e Rooney Mara, quanto (e soprattutto) per il minimalismo di una messa in scena che delega la rappresentazione dello spettro a un ...