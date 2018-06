Incarico alla ex collaboratrice | l' ex governatore Maroni condannato a un anno

Il Colle pronto alla svolta contro l’incubo mercati. Ipotesi Incarico a Salvini : Ora che lo spread ha sfondato quota 300, e sta spargendo il panico tra i risparmiatori, perfino i peggiori complottisti si rendono conto che le angustie del Presidente, e il suo «no» a Savona, avevano un loro drammatico perché. Così, quasi d’incanto, i toni bellicosi sono scomparsi, la richiesta grillina di impeachment è stata rinfoderata, Di Maio ...

Chi è Carlo Cottarelli : l’ex commissario alla spendig review verso l’Incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

L'Incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. Bce : 'Attenti ai conti pubblici' : Moscovici: 'L'Italia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole di Conte in giusta direzione' -

L’Incarico a Giuseppe Conte visto dalla stampa straniera : Un premier inesperto e dal curriculum dubbio, la preoccupazione per l’Europa, la rabbia degli italiani. Leggi

L'Incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. La Bce avverte : 'Attenti ai conti pubblici' : Piazza Affari la migliore in Europa, e il differenziale Btp-bund scende a quota 177 punti. Il Commissario Eu, Moscovici: 'LItalia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole ...

Dall'Incarico alla fiducia - come nasce un governo : Il primo passaggio è una nota del Quirinale, l'ultimo il voto di fiducia in Parlamento. In poche mosse un 'semplice' cittadino diventa presidente del Consiglio e guida un governo, spesso bastano pochissimi giorni, a volte passano settimane dal primo all'ultimo step. Ecco tutti gli adempimenti previsti. Il conferimento dell'incarico Il Quirinale, con un comunicato, annuncia che il presidente della ...

Di Maio dalla tensione alla gioia per l'Incarico a Conte : "Una liberazione" : Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l'incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

L’allarme sui conti «frena» Mattarella. Verso Incarico domani : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. Ma la “frenata” del Colle non dipende dai dubbi sul suo profilo. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, L’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Salvini - Travaglio : “Lo mettano alla prova e gli diano Incarico. Sarebbe la fine delle chiacchiere del cazzaro verde” : “Se fallisce l’accordo M5s-Lega, rischiano sia Salvini, sia Di Maio. Dopo le loro dichiarazioni ottimistiche rese fino a domenica sera, se salta tutto, saranno colpiti dal boomerang delle disillusioni”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta a Dimartedì (La7) l’ipotesi di un fallimento nell’accordo tra M5s e Lega. E aggiunge: “E’ ovvio che paga il partito più grosso, cioè il M5s, che ha la massima responsabilità di ...

Torino - pagato Incarico da 5mila euro al portavoce della sindaca dalla Fondazione per il libro che è in liquidazione : Un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della Fondazione”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune di Torino e portavoce della sindaca Chiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in ...

"Governo con 5S fino a dicembre No a premier tecnico alla Monti" "L'Incarico a chi vinto le elezioni" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del ...

Governo - Salvini pronto al preIncarico : il piano dalle pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : Incarico alla Lega o governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...