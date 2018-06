In programma Governo superare campi rom : ANSA, - ROMA, 18 GIU - La "chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive umanitarie; il contrasto ai roghi tossici e l'obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l'...

Governo : Baseotto (Cgil) - programma insufficiente : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Si parte da un programma di Governo insufficiente per quanto riguarda i temi del lavoro, dello sviluppo e del Mezzogiorno e che presenta un approccio sbagliato e che rischia di essere dannoso sul tema dell’Europa. Se si vuole cambiare l’Europa bisogna stare di più in

Governo - nel programma letto da Conte ci sono dei rischi per la libertà : Lasciando per un attimo da parte i programmi economici del Governo, sulla cui sostenibilità mi pare sia stato già detto tutto, una cosa che preoccupa fortemente è la visione dello Stato, dei cittadini e della Costituzione che sembra permeare la coalizione e che si è riflessa nel “contratto” e quindi (ovviamente) nel programma letto da Conte alle Camere. Mi pare che tale visione sia espressa in due punti che hanno avuto non casualmente parecchio ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad ...

Conte al lavoro sul programma del "governo del cambiamento" : Anche oggi un'altra telefonata che va in questa direzione: Conte ha parlato con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. E i due tra l'...

Governo Conte - domani la fiducia al Senato : inizio alle 12 con le dichiarazioni programmatiche : alle 12 di domani, martedì 5 giugno, il Governo guidato da Giuseppe Conte affronterà la prova del voto di fiducia al Senato. Si aprirà con le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, a cui faranno seguito la discussione generale e la votazione, che dovrebbe avere inizio intorno alle 19.Continua a leggere

Governo - Travaglio : “programma di centro con punte progressiste e inquietanti di destra”. Scontro con Zucconi : Polemica accesa a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica, sul Governo Conte e l’accordo M5s-Lega. Zucconi sbotta quando Travaglio usa l’aggettivo “parafascista” in riferimento al contratto di Governo: “Io non ho mai detto questa sciocchezza, te ne assumi le responsabilità”. “Io non sto parlando di te” – ribatte il direttore del Fatto – “Non ti ho citato. Ti ...

Salvini : 'Al governo con quel programma e quella squadra' : Roma, 30 mag. , askanews, 'Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui'. Lo ha detto Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Imperia. 'Se ci permettono di lavorare con una squadra e con un …

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s : il programma convince ancora? Per il 32% è l'unico possibile : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori.