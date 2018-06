In Italia ci sono tra i 120mila e i 180mila rom Il rapporto

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : tutte le ammesse e le partecipanti. Torna Rizzelli - ci sono Ferlito e Mori - Iorio difende il tricolore : sono state diramate le ammissioni per i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Riccione (Rimini) nel weekend del 7-8 luglio. La rassegna tricolore sarà fondamentale per le convocazioni agli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Come da tradizione, sabato spazio al concorso generale individuale che vale anche come qualificazione alle Finali di Specialità della domenica. Elisa Iorio sarà ...

Tennis - Ludmilla Samsonova : “Ho provato a fare di tutto per avere la cittadinanza Italiana ma non è stato possibile” : “Ho provato a fare di tutto per ottenere la cittadinanza italiana ma non è stato possibile e quindi sono contenta, alla fine, di giocare per la Russia, dove sono nata. Ringrazio per il tifo tutti i miei fan italiani, anche quelli presenti a Padova questa settimana, e spero in futuro di regalare tante vittorie”. Queste le parole (fonte liveTennis.it) della 19enne Ludmilla Samsonova, finalista nel torneo di Padova, vinto dalla francese ...

Specie aliene : su un totale di 3334 presenti in Italia - oltre 400 sono considerate invasive : Le Specie aliene invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità globale e per il funzionamento degli ecosistemi, causano elevati costi economici e impattano sulla nostra vita e sulla nostra salute. Il responsabile di questa minaccia è l’uomo che, in modo volontario o occasionale, trasporta Specie in aree diverse da quelle di origine. Per frenare le invasioni biologiche, l’Unione Europea ha adottato un regolamento che ha ...

Migranti - Salvini 'Salveremo vite - nostre navi più vicine a Italia. Anche altri possono intervenire' : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, Anche di flussi migratori, ...

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Sono 2 - 7 milioni gli Italiani senza cibo ma sprechiamo alimenti per 16 miliardi : E' quanto rivela il rapporto della Coldiretti sulla povertà alimentare e lo spreco. Tra le categorie più deboli, 455mila bambini e 200mila anziani sopra i 65 anni - Sono sempre di più i nuovi poveri, ...

Poste Italiane assume : sono previste circa 1500 assunzioni entro la fine del 2018 : In questi giorni è stato siglato un accordo sulle politiche attive tra Poste Italiane e vari sindacati che prevede la stabilizzazione di vecchie assunzioni e l'assunzione di nuove risorse. I sindacati che hanno sottoscritto tale accordo con l'azienda Poste Italiane sono Slp-Cispl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. Accordo sindacati- Poste Italiane: nuove assunzioni entro 2018 In base all'accordo recentemente ...

Video - Film.it ai Globi d'oro : chi sono i migliori Italiani dell'anno? : MIGLIOR CORTOMETRAGGIO Stai Sereno di Daniele Stocchi Motivazione: Per come illustra, con assoluta economia di tempo e mezzi, e senza mai cadere nella pedanteria o nel pietismo, lo smarrimento e ...

Da Chiara Ferragni a Diletta Leotta - alla presentazione delle divise AlItalia by Alberta Ferretti ci sono proprio tutte [GALLERY] : alla sfilata della presentazione delle nuove divise Alitalia si sono presentate le fashion blogger più in voga del momento e le influencer più seguite: Chiara Ferragni, Elena Santarelli e non solo all’evento milanese firmato Alberta Ferretti Una sfilata particolare quella in cui Alberta Ferretti ha presentato le nuove divise delle hostess Alitalia, in cui sono accorse anche tantissime fashion blogger. Da Chiara Biasi, passando per Federica ...

Migranti - Matteo Salvini su Facebook/ “Due Ong sono in arrivo - ma si cerchino altri porti non Italiani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Salvini : “Ci sono Altre due navi di ong largo della Libia. Si cerchino porti non Italiani : Salvini: “Ci sono Altre due navi di ong largo della Libia. Si cerchino porti non italiani Non sbarcheranno in Italia”:… L'articolo Salvini: “Ci sono Altre due navi di ong largo della Libia. Si cerchino porti non italiani proviene da Essere-Informati.it.

Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani dal nostro governo : Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l’ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: “Sembra che ora essere duri con l’immigrazione paghi”, dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso, e comunque “i democ

Rotavirus / Cos'è? In Italia sono decine di migliaia i bambini ricoverati ogni anno per la patologia : Rotavirus, Cos'è? In Italia sono decine di migliaia i bambini ricoverati per questa patologia. Importantissima è la prevenzione per cercare di evitare che la diffusione della malattia.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - Danilo Toninelli : “Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l’Italia” : "L’Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l’Italia sia l’unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.Continua a leggere