In città nuove scritte anti Salvini | lui risponde | ' Mi fanno pena'

Italo : con orario estivo nuove città nel network e nuove frequenze : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Da domenica scorsa è partito il nuovo orario estivo di Italo, che vede nuove città entrare nel network, nuove frequenze a disposizione dei viaggiatori e i nuovissimi Italo EVO correre lungo le principali linee ferroviarie del Paese. Grazie alla consegna dei primi 12 dei 17 Italo EVO infatti la società ha modo di ampliare ancora il proprio network, introducendo nuove fermate nelle stazioni di Bolzano, Trento e ...

Mostri inquietanti e una città spettrale nelle nuove immagini di The Sinking City : Dopo un nuovo trailer molto interessante e in attesa di scoprire tutte le novità che verranno svelate all'E3, torniamo a parlare di The Sinking City, titolo investigativo open-world che ci trasporta in una città sommersa dalle atmosfere fortemente lovecraftiane.Ambientata nel 1920, questa avventura investigativa ci vedrà esplorare Oakmont, una cittadina del Massachussets in larga parte sommersa dall'acqua e invasa da strane creature. Nei panni ...

Privacy - nuove regole : dalle buste paga alle ricette mediche cosa cambia per i cittadini : Non solo pubblica amministrazione e grandi aziende: l'adeguamento al Gdpr , General data protection regolation, , ovvero quelle serie di regole europee che mirano a dare maggiore tutela alla nostra ...

Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special : Vodafone, forte della qualità riconosciuta a livello mobile, continua a spingere sulla linea fissa e oggi annuncia che ben 23 nuove città sono raggiunte adesso dalla fibra fino a 200 mega grazie alla rete TIM in FTTC (VULA). L'articolo Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special proviene da TuttoAndroid.

Dai set dei film kolossal allo stunt show : a Roma le nuove attrazioni di Cinecittà World : Nel 2018 il parco allunga il suo periodo di apertura a dieci mesi, fino al 6 gennaio, così che gli ospiti possano godere anche degli otto spettacoli al giorno, delle sei aree a tema, ispirate ai ...

Nuove cittadinanze - Italia prima tra gli Stati europei : Secondo l'ultimo rapporto quasi un milione di persone haottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell'Unione Europea nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. Di queste cittadinanze 201.591 sono arrivate dall'Italia.

Ecco la prova : ius soli inutile. In Italia boom di nuove cittadinanze : La prova che lo ius soli non serve? La fornisce l'ultimo rapporto Eurostat secondo cui quasi un milione di persone ha acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea nel 2016. E chi c'è al primo posto? L'Italia.I nuovi cittadini dell'Unione arrivano prevalentemente da Marocco, Albania e India. In termini percentuali, il paese Ue in cui i nuovi cittadini sono cresciuti di più è stato la Croazia (+232%), mentre l'Italia ha ...

Nuove cittadinanze - Italia prima in Ue : ANSA, - BRUXELLES, 9 APR - Quasi un milione di persone ha ottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell'Ue nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. In termini assoluti, ...

Nuove cittadinanze - Italia prima in Ue : Secondo i dati di Eurostat l'Italia è la prima dei Paesi Ue con oltre 200mila concessioni. Tra i richiedenti in maggioranza albanesi, marocchini e romeni

Nuove cittadinanze - Italia prima in Europa : Nuove cittadinanze, Italia prima in Europa Secondo l’ultimo rapporto quasi un milione di persone haottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell’Unione Europea nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. Di queste cittadinanze 201.591 sono arrivate dall’Italia. Continua a leggere

Eurostat : Italia prima in Ue per nuove cittadinanze nel 2016 : Quasi un milione di persone ha ottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell'Ue nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. In termini assoluti, con l'ok a 201.591 ...