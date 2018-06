In campo il Belgio | Démbele e Tielemans osservati speciali dalla Juventus

Belgio : se dicono no - campo in N.Africa : 13.42 "Se l'Italia continua a dire,'non lo facciamo. Basta così'" e nemmeno Malta "lo vuole fare, ci dovrà essere una soluzione con un campo per i profughi in Nord Africa". Lo ha detto segretario di Stato belga all'Asilo Francken, in un tweet sul caso della nave Aquarius. Da Berlino arriva un appello "a tutte le parti, affinché vengano incontro alle proprie responsabilità umanitarie", nelle parole della portavoce della Cancelliera Merkel.

DIRETTA / Belgio Portogallo (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Belgio Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Bruxelles si gioca una grande amichevole tra due squadre che vanno ai Mondiali(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:13:00 GMT)

Belgio - Nainggolan e le staffilate al Ct Martinez : “conta il campo - non la vita privata” : Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato ancora una volta dell’esclusione dalla rosa del Belgio in vista dei prossimi Mondiali russi “Non credo che Martinez mi abbia tenuto fuori soltanto per motivi tattici, perché gioco in Serie A che è il campionato più tattico che ci sia. La verità è che abbiamo avuto un rapporto complesso fin da subito, perché per me conta ciò che faccio in campo e non lo stile di vita”. Il ...

DIRETTA / Italia Belgio Under 17 (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - in campo! : DIRETTA Italia Belgio Under 17 streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale degli Europei Under 17 (oggi 17 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:44:00 GMT)

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in DIRETTA : 0-1. Ora in campo Errani-Van Uytvanck. Mertens batte Paolini 6-1 7-5 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Fed Cup 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa giornata di grande tennis. Appuntamento alle 13.30 . Buon ...