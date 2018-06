In bella mostra Cf Industries Holdings

In bella mostra Chipotle Mex Grill : Brilla Chipotle Mex Grill , che passa di mano con un aumento del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Chipotle Mex Grill mantiene forza relativa ...

In bella mostra Sogefi : Vigoroso rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,36%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

In bella mostra Fresenius : Brillante rialzo per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,13%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius ...

In bella mostra Amplifon : Brilla la società leader nelle soluzioni uditive , che passa di mano con un aumento del 4,35%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

In bella mostra Recordati : Brilla il gruppo farmaceutico , che passa di mano con un aumento del 2,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

In bella mostra Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,40%. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'...

In bella mostra Maire Tecnimont : Grande giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su ...

In bella mostra Intertek : Ottima performance per Intertek , che scambia in rialzo del 3,17%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

In bella mostra Brembo : Vigoroso rialzo per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,22%. Comparando l'andamento del ...

Ribella Gallery - inaugura la mostra Modern Wunderkammer dell'artista Marisa Ceccarelli : Insomma, raccolte per stupire l'interlocutore con una spiccata ispirazione estetica improntata alla scienza, alla natura e all'arte. Ma chi è Marisa Ceccarelli? Laureata in Scienze Geologiche all'...

Ribella Gallery - inaugura il 26 maggio la mostra Modern Wunderkammer dell'artista Marisa Ceccarelli : Insomma, raccolte per stupire l'interlocutore con una spiccata ispirazione estetica improntata alla scienza, alla natura e all'arte. Ma chi è Marisa Ceccarelli? Laureata in Scienze Geologiche all'...

In bella mostra Pirelli & C : Prepotente rialzo per Pirelli & C , che mostra una salita bruciante del 2,53% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Pirelli & C rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

In bella mostra Discovery : Effervescente Discovery , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,85%. L'andamento di Discovery nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

In bella mostra Saipem : Vigoroso rialzo per la big italiana dell'ingegneria petrolifera , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%. A livello comparativo su base settimanale, il trend ...