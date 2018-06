Imprenditore italiano e la moglie uccisi a colpi di pistola all' uscita del ristorante

Colombia - Imprenditore italiano ucciso insieme alla moglie in strada : Roberto Gaiottino, 44enne noto imprenditore edile di Barbania, e la moglie Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia all’uscita di un ristorante a Risaralda, città natale della donna. Sulla vicenda indaga la polizia federale: si ipotizza una vera e propria esecuzione.Continua a leggere

Costa Rica : ucciso Imprenditore italiano : Costa Rica - Salvatore Ponzo, 36enne imprenditore genovese, è stato ucciso a San José, a pochi passi dall’ambasciata italiana in Costa Rica . Il ragazzo era titolare di un’azienda che esportava prodotti ortofrutticoli, soprattutto ananas, in Europa. Secondo quanto avrebbe raccontato un testimone oculare, Ponzo sarebbe stato raggiunto da due killer a bordo di una moto, che lo hanno prima avvicinato fuori dall’ambasciata e poi hanno aperto il ...

Agguato fuori dall’ambasciata - Imprenditore italiano ucciso in Costa Rica : aveva 36 anni : Salvatore Ponzo, 36 anni , era il titolare di un'azienda che esportava frutta tropicale in Europa. Mercoledì è stato colpito a morte mentre si trovava a San José. Con lui anche la fidanzata, una 26enne ecuadoregna, rimasta ferita gravemente. I killer hanno sparato alla coppia da una moto.Continua a leggere

Imprenditore italiano di 36 anni ucciso in un agguato in Costa Rica : Salvatore Ponzo, Imprenditore genovese di 36 anni, è stato ucciso in un agguato in Costa Rica a San José. Ponzo era il titolare della Tierra Nuestra Latina, una ditta specializzata nell’export di...