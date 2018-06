Imprenditore e la moglie uccisi in strada in Colombia 

lastampa

: Imprenditore del Canavese e la moglie uccisi in strada in Colombia [news aggiornata alle 08:17] - repubblica : Imprenditore del Canavese e la moglie uccisi in strada in Colombia [news aggiornata alle 08:17] - GiostraGiacomo : Imprenditore del Canavese e la moglie uccisi in strada in Colombia - La Repubblica - GiostraGiacomo : Imprenditore del Canavese e la moglie uccisi in strada in Colombia - La Repubblica -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il Canavese è in lutto per la tragica morte di Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, e del marito Roberto Gaiottino, 44, notoedile di Barbania. Abitavano in una villa in via Ferreri 83, non avevano figli ma tutto il paese aveva «adottato» la giovane colombiana, assai bella e comunicativa, nonché impegnata in attività sociali e b...