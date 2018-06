Importante svolta per LG G7 ThinQ | personalizziamolo al massimo da oggi

optimaitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) Emergono alcune novità molto interessanti in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto LG G7, almeno dal punto di vista software. Secondo quanto riportato in queste ore dai colleghi di The Android Soul, infatti, da18 giugno è praticamente ufficiale lo sblocco del bootloader per un device che, se accompagnato da interessanti promozioni, nelle prossime settimane potrebbe far registrare importanti volumi di vendite. Cosa cambia esattamente con le notizie giunte di recente? Proviamo a capirlo insieme.Grazie allo sblocco del bootloader, infatti, ora si potrà procedere con l'installazione delle ROM, utili per personalizzare l'esperienza di utilizzo dello smartphone e in alcuni casi migliorare le prestazioni generali che solitamente il vostro LG G7riuscirà ad assicurarvi con il firmware ufficiale. Insomma, unanon di poco conto, in attesa di capire quale ...