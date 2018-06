Ilva | vertice dei sindacati con Di Maio | “Dal ministro garanzie per accordo condiviso

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Dalabbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un“. Così isul caso, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico ilLuigi Di. Ihanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà per untra le parti. Anche la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, ha rivendicato: “Lavoro, ambiente e salute non possono essere messe in contraddizione”. Mentre il leader della Uilm, Rocco Palombella ha sottolineato come serva fare presto: “Chi parla di chiusura dello stabilimento non sa di cosa parla. Il tempo non gioca a nostro favore, ma se Arcelor Mittal ci tiene davvero deve compiere uno sforzo in più ...