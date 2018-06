Ilva | Di Maio | non ci sarà nessun accordo se non condiviso

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Riders con più diritti - Ilva : proroga dei commissari. I due fronti di Di Maio : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo affronta oggi al ministero due casi spinosi come i giovani e meno giovani che ogni giorno operano nella jungla delle consegne a domicilio e il futuro dell'Ilva ...

Ilva - lunedì Di Maio vede i sindacati : ROMA, 16 GIU - Dopo aver incontrato nei giorni scorsi i commissari straordinari dell'Ilva, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato i sindacati al Mise per lunedi' prossimo alle ...

Ilva - Di Maio riprende incontri : Dopo l'incontro di martedì scorso con i commissari straordinari dell'Ilva, il ministro dello Sviluppo Luigi di Maio completerà all'inizio della prossima settimana il giro di orizzonte con tutte le ...

Ilva primo "vero esame" per il ministro Di Maio : il futuro dello stabilimento è in bilico : Sarà l'Ilva il primo vero scoglio del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Si riapriranno a breve gli incontri sul futuro dello stabilimento. Dopo il round con i Commissari straordinari della settimana scorsa il ministro...

Ilva : Furlan - Cisl - : da Di Maio 'un passo avanti importante' : Roma, 13 giu. , askanews, La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l'ipotesi di una proroga per i commissari dell'Ilva. E giudica un 'passo avanti importante' le ...

Ilva : Furlan - Cisl - : da Di Maio "un passo avanti importante" : Roma, 13 giu. , askanews, - La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l'ipotesi di una proroga per i commissari dell'Ilva. E giudica un "passo avanti importante" le ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...