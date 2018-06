Il Vicenza è di Rosso | l' ex Bassano Colella sarà l' allenatore

Serie C - Vicenza : ufficiale l'acquisto da parte di Rosso : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

Serie C Vicenza - ufficiale : Rosso è il nuovo proprietario : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

Il Vicenza è di Renzo Rosso : via alla fusione col Bassano : Il Vicenza è ufficialmente di proprietà di Renzo Rosso, il proprietario della Diesel. È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, ...

Renzo Rosso acquisce il Vicenza : E’ stata ufficializzata l’assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio, all’imprenditore vicentino Renzo Rosso della Diesel, la cui offerta è stata anche l’unica, dopo due aste deserte, presentata per rilevare il club. La famiglia Rosso, attraverso la holding Otb Spa, avrebbe fatto un’offerta di 1,1 milioni, per l’acquisto del solo ramo d’azienda, senza il titolo sportivo ...

Renzo Rosso ha comprato il Vicenza Calcio per 1 milione di euro : L’imprenditore veneto Renzo Rosso si è aggiudicato l’asta per l’acquisto della squadra di Calcio del Vicenza: tramite la società Only the Brave — con cui detiene il controllo di diversi marchi di abbigliamento, fra cui Diesel, la sua azienda principale The post Renzo Rosso ha comprato il Vicenza Calcio per 1 milione di euro appeared first on Il Post.

Renzo Rosso acquisce il Vicenza : E' stata ufficializzata l' assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio, all'imprenditore vicentino Renzo Rosso della Diesel, la cui offerta è stata anche l'unica, dopo ...

Calcio - Renzo Rosso acquisce il Vicenza : ANSA, - Vicenza, 31 MAG - E' stata ufficializzata l' assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio, all'imprenditore vicentino Renzo Rosso della Diesel, la cui offerta è ...

Calcio - Renzo Rosso acquisce il Vicenza : ANSA, - Vicenza, 31 MAG - E' stata ufficializzata l' assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio, all'imprenditore vicentino Renzo Rosso della Diesel, la cui offerta è ...

Vicenza - il Tribunale decide assegna la società a Renzo Rosso : È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro giorno, all'...

Ufficiale - il Vicenza passa nelle mani di Renzo Rosso : È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa a Renzo Rosso. L'articolo Ufficiale, il Vicenza passa nelle mani di Renzo Rosso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Renzo Rosso - la Diesel e il grande caos del calcio a Vicenza : Lane Virtus Vicenza . Così dovrebbe finire per chiamarsi, dopo infinite discussioni, la nuova squadra di calcio che nascerà prossimamente dalla fusione tra Vicenza e Bassano . Sempre che qualcuno non ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...