IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : Ana non era figlia di Julieta : anticipazioni spagnole Soap Il Segreto, Julieta non era la madre di Ana ma bensì la sorella Da poco Ignacio Valquero è arrivato a Puente Viejo con l’intenzione, almeno sembra, di conoscere la figlia Julieta. Del misterioso personaggio verremo però a scoprire molto di più. Francisca per fare in modo che il matrimonio tra la ragazza e Prudencio Ortega, incaricherà Mauricio Godoy di far crollare una casa costruita dalla Uriarte per Rosa in ...

Il SEGRETO anticipazioni : NICOLAS diventa l’avvocato di SEVERO : Nei prossimi episodi de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) si troverà in un mare di guai poiché verrà accusato del decesso di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’assassina dell’adorata moglie Candela Mendizabal (Aida De La Cruz). Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, SEVERO affronterà con estremo dolore l’improvvisa perdita della sua sposa e, visto che sarà deciso a scoprire con ogni ...

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO : Francisca lascia Puente Viejo - Julieta pronta a scappare : Le ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto relative alla puntata 1818 svelano che Francisca decidera' di lasciare Puente Viejo, senza dire nulla a nessuno ma con la morte nel cuore, ricordando i bei momenti passati con l'Ulloa. Julieta e Saul invece, ormai certi di non avere scampo e di non poter vivere il loro amore alla luce del sole, organizzeranno la loro fuga, prevista per le prime luci dell'alba. Riusciranno i due sfortunati ragazzi a trovare ...

ANTICIPAZIONI Il SEGRETO/ Francisca rivela ad Ulpiano che Carmelo ha ucciso suo padre : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto di questa settimana non lasciano spazio alla noia. Francisca rivelera' ad Ulpiano che l'assassino di suo padre è Carmelo, mentre Saul e Julieta si lasceranno andare alla passione. Dolores invece sembrera' tornare una ragazzina, civettando con il circense Triburcio. La determinazione di Julieta, farfalle nello stomaco per Dolores Grande fermento a Puente Viejo [VIDEO]. Julieta cerca di dimenticare l'amore ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : Nicolas torna ad essere avvocato : Nicolas, nelle vesti di avvocato, dovrà difendere Severo che si metterà nei guai. Il Santacruz è disperato in seguito alla morte della sua amata sposa. Candela è caduta nella trappola che la perfida suocera le ha preparato. La giovane ex nuora di Venancia per salvare il figlio, che l’Almargo aveva fitto di gettare nella diga senza acqua, rimarrà a penzoloni da un muretto, prima di cadere a sua volta e perdere la vita. Senza moglie, nè ...

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO - Larraz : 'Francisca deve prepararsi a morire' : ANTICIPAZIONI Il Segreto: Larraz, il capo dei rivoluzionari, convochera' Saul e Prudencio per informarli della sua ultima decisione: 'Francisca Montenegro deve prepararsi a morire'. Il capomastro spera con questo gesto estremo di mettere fine al potere della matrona e ai suoi soprusi. Il Segreto: Julieta e Prudencio si sposano ma il matrimonio viene interrotto da Larraz La relazione tra Saul e Julieta è finita, nonostante i due giovani si amino ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Prudencio ammazza Saul - Emilia è incinta : Il Segreto, Prudencio uccide Saul: le Anticipazioni spagnole spiazzano non poco gli appassionati della soap opera. Il triangolo amoroso composto da Julieta, contesa tra i due fratelli Ortega, finira' dunque in tragedia. Altro colpo si scena è la gravidanza di Emilia, che scoprira' di essere incinta proprio in uno dei momenti più drammatici della sua vita. Anticipazioni Il Segreto: Prudencio uccide Saul Nelle puntate spagnole [VIDEO], vedremo ...

Anticipazioni Il SEGRETO : il ritorno di Fernando Mesia : Anticipazioni Il Segreto: Fernando torna a Puente Viejo. A dare la conferma ufficiale a quello che prima era solo un rumor sino a qualche tempo fa, lo stesso Carlos Serrano, l'attore che ha vestito per una lunga stagione i panni dell'algido e calcolatore Mesia nella soap opera. L'intervista ufficiale è stata pubblicata sul sito spagnolo 'Cultura en Serie'. Quello che sorprende è il ruolo che rivestira' Fernando e le inaspettate sfaccettature ...

ANTICIPAZIONI Il SEGRETO/ Severo e Carmelo sequestrano Venancia - che muore poco dopo : ANTICIPAZIONI Il Segreto: Severo e Carmelo sequestrano Venancia, l'ex suocera di Candela. Il loro scopo è di far confessare la donna, convinti che sappia dove si trovi Carmelito. Qalcosa però andra' storto e l'anziana accusera' un malore, passando a miglior vita. Per Severo si aprira' così un nuovo terribile capitolo. Il Segreto ANTICIPAZIONI: la morte di Candela Nelle prossime puntate de Il Segreto [VIDEO], uno degli storici personaggi perdera' ...

Il SEGRETO - anticipazioni trame dal 18 al 22 giugno : Francisca svela ad Ulpiano chi è l’assassino di suo padre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Prudencio bacia Julieta, Saul viene scoperto Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap ...

Beautiful - Eric scopre il SEGRETO di Katie : anticipazioni trame dal 18 al 22 giugno : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera amEricana, in onda fin dall’ormai lontano 1987.Ecco le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 giugno alle 13.40 su Canale 5 Beautiful | nelle puntate precedenti: Bill consolato da Steffy dopo l’addio a Brooke Beautiful, tutti i matrimoni di Ridge Forrester e Brooke Logan più uno ...

Il SEGRETO - anticipazioni : un nuovo amore per Dolores : Il Segreto Dopo aver versato tante lacrime, Dolores sembra pronta a dimenticare il marito Pedro, che l’ha abbandonata per andare in Russia, chiedendole poi il divorzio tramite missiva. La pettegola de Il Segreto vivrà presto un nuovo amore, che avrà il volto di Tiburcio, un circense che la travolgerà portandola anche all’altare. La loro storia, com’è tradizione per i Miranar, non sarà priva di colpi di scena, e dovrà in primo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 18 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 18 giugno 2018: Raimundo tenta di far comprendere a Julieta che sfidare Donna Francisca potrebbe essere molto pericoloso per lei, ma la ragazza intende a tutti i costi costruire una casa per Rosa… La Montenegro si reca a casa di Julieta e la minaccia… Adela è impegnata con i preparativi per il suo matrimonio, ma la sua felicità non è completa per via del dubbio di dire o meno tutta la ...

Il SEGRETO anticipazioni : FE evita di incontrare MAURICIO : Nelle prossime settimane, i telespettatori italiani de Il Segreto avranno occasione di rivedere l’amatissima Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Decisa a riprendersi tutto ciò che le è stato ingiustamente tolto, l’ex governante di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) inizierà ad investigare sul passato della nemica Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) e, oltre a recarsi in una casa di appuntamenti dove quest’ultima lavorava, ...