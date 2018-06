optimaitalia

: Il regalo degli U2 per Taylor Swift a Dublino, una sorpresa in camerino lascia la cantante senza parole (foto)… - OptiMagazine : Il regalo degli U2 per Taylor Swift a Dublino, una sorpresa in camerino lascia la cantante senza parole (foto)… - MyliusMylius : @iacocry Fammi la lista dei libri se ce li ho te li regalo. La cultura costa molto meno dei concerti e degli smartphone - HerondaleJW : Vorrei dare il benvenuto nel club degli sfigati ai nuovi diciottenni che quest'anno non avranno il bonus. Noi anni… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) UnU2 perin concerto a: la band ha fatto una piacevolealla cantante statunitense, di passaggio in Irlanda con il suo Reputation World Tour.Poco prima del suo concerto al Croke Park di, la popstar ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse accompagnato da un bigliettino: proprio gli U2 hanno voluto dare il benvenuto allain Irlanda, loro città natale. Questo il messaggio della band di Bono insieme alle rose:"Dal tuo fan club irlandese.. firmato, Bono, The Edge, Adam e Larry".Naturalmente,ha apprezzato molto lain, dato che ha subito postato e condiviso con tutti i fan e i suoi followers su Instagram il dolceda parte della band. Attraverso una fotografia delle rose e del bigliettino, la cantante ha mostrato tutto il suo entusiasmo su Instagram, come una vera fan della ...