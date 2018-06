Il punto Il governo getta la spugna sui vincoli di bilancio europei Ma arriva il

Governo : Stefani - primo punto autonomia : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Il primo punto che intendo realizzare è l'autonomia soprattutto del Veneto e della Lombardia". Lo ha detto il neoministro agli Affari regionali, Erika Stefani, uscendo dal ...

A che punto è il nuovo tentativo di formare un governo Lega-M5s : Se un politico interrompe una campagna elettorale che appare vincente è segno che sta per succedere qualcosa di grosso. Matteo Salvini molla gli impegni elettorali, rientra a Roma e quindi è logico immaginare che qualcosa possa accadere, in questa crisi che dura quasi da 90 giorni. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, per cui il leader leghista “sta davvero valutando” l’ipotesi di accordo avanzata ieri da ...

Governo Cottarelli - a che punto siamo : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) Dai comignoli del Quirinale il fumo bianco non vuole saperne di uscire. Il neo-premier Carlo Cottarelli è salito al Colle durante il pomeriggio del 29 maggio, c’è rimasto pochi minuti, il tempo necessario per capire comunicare che nessun gruppo parlamentare è disposto a sostenere il suo Governo. Il prossimo appuntamento con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è per la mattina del 30 ...

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto (2) : (AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo. L'articolo Governo: ancora in corsa Savona all’Economia, Lega tiene punto (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto (2) : (AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo. L'articolo Governo: ancora in corsa Savona all’Economia, Lega tiene punto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l’Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del ‘Gianni Letta padano’ spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l’Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del ‘Gianni Letta padano’ spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Lombardia : Galli - preaccordo con governo punto partenza per autonomia : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Vogliamo aprire una nuova pagina nella storia del regionalismo, quella del regionalismo differenziato con gli strumenti costituzionali che abbiamo a disposizione per far arrivare la Lombardia all'autonomia in tutte e 23 le materie. Per farlo dobbiamo ripartire dall'acc

Fonti M5S - contratto per governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo - Grillo - M5s - : contratto a buon punto - siamo fiduciosi : Roma, 15 mag. , askanews, 'Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di Governo. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima: facciamo nascere un Governo partendo dalle soluzioni concrete ...

[Il punto] Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...