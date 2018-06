Il Parlamento europeo vuole bloccare i meme : Inizialmente previsto per martedì 24 aprile e poi slittato a mercoledì 20 giugno, si avvicina il giorno in cui il Parlamento Europeo si esprimerà sulle modifiche alle norme sul copyright. Ci sono punti problematici, come l’articolo 11 che potrebbe introdurre una tassa sui link, di cui avevamo già parlato. Ma non solo. La proposta di riforma del copyright, infatti, potrebbe costringere piattaforme come Facebook a censurare i contenuti ...

Oggi il presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - partecipa alla cerimonia di premiazione della 30esima edizione del Premio Marisa ... : Il presidente Tajani, membro del comitato d'onore, consegnerà le "Mele d'Oro" alle donne che si sono distinte in vari ambiti professionali, dalla scienza al mondo accademico, dall'economia al sociale,...

BRUXELLES " Diabete di TIPO 1 - iniziativa organizzata dall'eurodeputato Nicola Caputo al Parlamento Europeo : Esito finale della giornata la proposta avanzata dall'Europarlamentare Nicola Caputo di dar vita ad una "Coalizione per il Diabete" che riunisca tutti gli attori , scienza, istituzioni, imprese, ...

ANGI al Parlamento europeo di Strasburgo : Il 30 e 31 maggio scorso i giovani dell’ANGI hanno portato al Parlamento Europeo di Strasburgo la voce delle nuove generazioni italiane sui temi dell’innovazione. Il risultato della missione internazionale sarà raccontato attraverso un documentario culturale, didattico e informativo incentrato sul tema dei giovani e del ruolo del Parlamento Europeo nel panorama innovazione. ANGI al Parlamento Europeo di Strasburgo: “Giovani e Dialogo per il ...

Il Parlamento europeo vuole sapere come evitare un altro Cambridge Analytica : Christopher Wylie, l’ex dipendente di Cambridge Analytica che ha svelato lo scandalo legato alla sua azienda Al Parlamento Europeo si parla ancora di Cambridge Analytica. I rappresentanti di varie commissioni – Committee Civil Liberties, Justice and Home Affairs, la Libe, in primis – hanno infatti convocato diversi testimoni per parlare di protezione dei dati. Hanno risposto all’appello, tra gli altri, Carole Cadwalladr, giornalista ...

COMUNE ROVERETO E CONFCOMMERCIO ROVERETO-VALLAGARINA * CON L'alto patrocinio del Parlamento europeo al via DA oggi 'Laboratorio su ... : ... direttore del Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e ROVERETO Sport, rigenerazione economica e sociale nel contesto urbano di Paolo Pretti, direzione operativa di Trentino Sviluppo ore 15.

Il vicepresidente del Parlamento europeo - Sassoli in visita al Tecnopolo di Mirandola : E a proposito del Tecnopolo: «Tutto ciò che può mettere in rete ricerca, innovazione, industria e scienza qui lo si può trovare».

ANGI porta l’innovazione al Parlamento europeo di Strasburgo : Il 30 e 31 maggio p.v. la delegazione dei giovani dell’ANGI saranno protagonisti alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo per portare la voce delle nuove generazioni a fianco della comunità europea e racconteranno la missione internazionale attraverso la realizzazione di un documentario a sfondo culturale, didattico e informativo incentrato sul tema dei giovani e del ruolo del Parlamento Europeo. L’Associazione Nazionale Giovani ...

Zuckerberg si scusa - ma il Parlamento europeo non è convinto Video : Mark Zuckerberg ha dichiarato di non aver fatto abbastanza affinché i loro algoritmi non causassero problemi: ”Siamo pentiti per gli errori che abbiamo commesso in passato, servira' parecchio tempo ma farò il possibile per impedire che ciò accada di nuovo“. Inoltre, spiega che nel 2016 i loro sistemi erano troppo lenti per individuare le interferenze russe nelle elezioni Usa, ma che ora stanno facendo un buon lavoro per essere più preparati di ...

Zuckerberg al Parlamento europeo : "Ci scusiamo per errori commessi"

