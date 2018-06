Il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi è “una scommessa per ricominciare” | le

nuovo concerto di Maluma in Italia nel 2018 - si aggiunge una data al FAME Tour : biglietti in prevendita : La nuova star del pop latino sarà nel nostro Paese anche con una data siciliana: si aggiunge un Nuovo concerto di Maluma in Italia nel 2018 al calendario del FAME Tour, lo show internazionale con cui il ventitreenne sta presentando i brani dell'ultimo omonimo album in studio. L'acronimo F.A.M.E sta per Faith (fede), Alma (anima), Música e Esencia (essenza) e dà il titolo al terzo album in carriera di Maluma, rilasciato il 18 Maggio scorso, ...

THEGIORNALISTI/ Presentano il loro nuovo singolo in attesa dell'album e del tour autunnale (Radio Italia Live) : THEGIORNALISTI saranno ospiti del Radio Italia Live da piazza Duomo di Milano: la band propone il suo nuovo singolo, in attesa dell'album e del tour autunnale.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:59:00 GMT)

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Nibali : "Al Tour voglio almeno il podio. Froome sarà di nuovo l'uomo da battere" : 'Chi mi conosce lo sa, i ritiri non mi fanno fare i salti di gioia, ma meglio essere qui sulle Dolomiti che sul Teide, dove non c'è nulla e si è isolati dal mondo. Ma franchezza per franchezza anche ...

Thegiornalisti : il nuovo video ”Felicità puttana”/ Ultimo singolo di Tommaso Paradiso : le date del Love Tour : Esce in video il secondo singolo dei Thegiornalisti tratto dall'Ultimo disco che sarà portato in concerto a partire da ottobre fino a novembre, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Maneskin/ A novembre partirà il nuovo tour (Wind Music Awards) : Ci saranno anche i Maneskin sul palco degli Wind Music Awards: la band romana presenterà i suoi singoli di maggiore successo 'Chosen' e 'Morirò da re'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:47:00 GMT)

Gianna Nannini all'Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo - video - : ... Piazza Duomo 22 luglio Grugliasco , To, , Arena verde esterna di Le Gru 10 agosto Francavilla al Mare , Ch, , P.zza Sant'Alfonso 13 agosto Follonica, Arena Spettacoli 14 agosto Forte dei Marmi, ...

Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo (video) : Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio, Gianna Nannini all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile. Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di Fenomenale - Il tour, anzi: la Nannini ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza ...

Ufficiale il nuovo tour di Red Canzian dedicato al jazz : biglietti in prevendita e prime date : Il nuovo tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. Dopo l'annuncio di un progetto collaterale a Testimone del tempo, l'ex bassista dei Pooh è finalmente pronto a tornare sul palco con qualcosa di completamente nuovo e che coinvolge 30 professori d'orchestra. I biglietti per assistere alle prime date sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, sarà disponibile la modalità di ritiro sul ...

Vasco Rossi nell’intervista di Red Ronnie da Beatrice Antolini nel nuovo tour all’idea di concerti acustici (3° video) : Continua il viaggio tra le parole, l'ironia e le suggestioni di Vasco Rossi nell'intervista di Red Ronnie realizzata durante le prove del VascoNonStop Live a Rimini alla vigilia del tour. Dopo aver raccontato il trionfo di Modena Park e parlato delle sue canzoni nei precedenti due video dalla lunga intervista con Red, nella terza clip tratta dalla loro chiacchierata Vasco ricorda l'importanza della preparazione per una resa eccellente sul ...

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Riccardo Riccò - nuovo attacco al ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Lo Stato Sociale : dopo una primavera di “vacanza” la band ritorna con un nuovo singolo e tour : dopo una primavera di “vacanza” Lo Stato Sociale si rimette al lavoro e lo fa per davvero. dopo l’uscita del nuovo singolo, una versione inedita di Facile, la band torna l’8 Giugno al Carroponte di Milano a fare quello che ama di più; suonare davanti al suo pubblico. Questa data sarà seguita da altri 5 imperdibili appuntamenti; il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l’11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 13 luglio al Rock in ...

Laura Pausini/ “E.sta.a.te” è il nuovo singolo : fan in attesa del tour italiano (Wind Music Awards 2018) : Laura Pausini, Wind Music Awards 2018, E.sta.a.te è il nuovo singolo dall'album "Fatti sentire": estimatori in trepida attesa anche del tour italiano nei palazzetti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:15:00 GMT)