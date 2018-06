Il medico non asporta il neo e le dà una cura di erbe | donna muore di cancro a 53 anni

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

Il medico di Lampedusa : "Non deve essere Malta a risolvere il problema" : "Finiamola con questo discorso di Malta, certo l'isola ha le sue responsabilità, ma mica può risolvere tutti i problemi dell'immigrazione. Bisognerebbe intervenire presso l'Unione europea e non ...

ROMA - 68ENNE MORTO DAL medico PER UN COLPO DI PISTOLA/ Vigilante arrestato : “distrutto - non ricordo nulla” : ROMA, guardia giurata spara per errore in uno studio MEDICO durante una visita: MORTO un paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di PISTOLA attraverso il muro(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:00:00 GMT)

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilante arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...

"Suo marito non è morto per un caso. Il medico sapeva che la macchina non funzionava - ma ha proseguito" : "Signora, siamo molto dispiaciuti ma suo marito non è morto per un caso, non è stata una terribile disgrazia". Inizia così la lettera anonima, scritta su carta intestata dell'ospedale Brotzu di Cagliari, inviata alla moglie di Davide Colizzi, il 49enne morto il 24 maggio dopo tre giorni di coma. Alla donna, sentita come persona informata sui fatti dalla Procura, i medici avrebbero parlato genericamente di "complicazioni" ...

Liverpool - commozione cerebrale per Karius : l’Uefa non indagherà sul report medico del tedesco : Secondo quanto riferito dall’Uefa, non verranno fatte ulteriori indagini sul report medico che attesta la commozione cerebrale di Karius in finale di Champions L’Uefa non indagherà sul report medico del portiere del Liverpool, Loris Karius, che ha riportato una commozione cerebrale nella finale della Champions League il 26 maggio scorso a Kiev. Karius, 24 anni, ha ricevuto un colpo forte dal difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ...

Non parla l'italiano - il medico della mutua non la visita e non le prescrive gli esami : Anche l'ordine dei medici sta cercando di fare chiarezza sull'episodio. Un medico di base a Pordenone si sarebbe rifiutato di visitare una paziente perché la donna non parlava italiano. Il...

Pordenone - non parla l'italiano : il medico le rifiuta visita e prescrizioni : 'Non parla l'italiano? Non posso visitarla, anche se se sono il suo medico di fiducia e non posso farle le prescrizioni ' È straniera, sposata da qualche mese con un italiano ma non parla ancora la ...

L’appello di Hatem - medico siriano : «Aiutateci a non chiudere gli ospedali» : «Muoversi in fretta e salvare i suoi pazienti: quasi tutte mamme e neonati». È questo l’unica cosa a cui il dottor Hatem, trentenne, pediatra siriano, pensa quando sente gli aerei volare sopra l’ospedale pediatrico «Hope» di Ghandoura, nella campagna orientale di Aleppo. È il direttore della struttura e i neonati che vede nascere ogni giorno sono in un certo modo, figli anche suoi. Lo abbiamo intervistato in occasione del Festival ...

Parla il medico che ha curato la donna in gravidanza con Leucemia : “Sarà possibile usare questo protocollo di terapia anche in pazienti non in gravidanza” : ll ginecologo che ha seguito Marzia Mocera, la donna che ha scoperto di avere la Leucemia quando era al sesto mese di gravidanza, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli. Il Prof.Renato Venezia, Dirigente medico al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Docente di Ginecologia, ha spiegato: “Il fatto raro è che questa forma leucemica, già di per se ...

Ginnastica - come sta Vanessa Ferrari? Le novità sui tendini d’Achille e il controllo medico : “Bene ma non benissimo” : Vanessa Ferrari sta proseguendo nella sua lunga attività di riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 e la conseguente operazione ai tendini d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 si è sottoposta a un controllo e il responso non è stato dei migliori: “Bene ma non benissimo“ come ha scritto lei stessa sui suoi profilo social. In entrambi i tendini della 27enne bresciana sono presenti edema e ...