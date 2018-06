Il Lavatoio di Santarcangelo partecipa a bando regionale per finanziare lavori

chiamamicitta

: Ecco i dettagli del progetto per il Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna - chiamamicitta : Ecco i dettagli del progetto per il Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Nel 2017 sono stati oltre 300 i giorni in cui ilè stato utilizzato per spettacoli e per l'ospitalità di compagnie teatrali in residenza, oltre che per incontri, mostre, convegni, concerti e ...