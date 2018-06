Il Frosinone non ci sta | «Zamparini querelato»

Buschini : “Frosinone in A - successo straordinario” : “Keep calm e Frosinone in serie A. Un successo straordinario, grazie a società, staff tecnico, calciatori e al grandissimo pubblico dello Stirpe”. Lo ha scritto su Twitter il capogruppo Pd Lazio Mauro Buschini. (AdnKronos) L'articolo Buschini: “Frosinone in A, successo straordinario” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Caos Palermo - il Frosinone risponde a Zamparini con un comunicato durissimo : Maurizio Zamparini ed il Frosinone continuano a mandarsi messaggi a distanza, botta e risposta dopo la gara che è valsa la promozione ai frusinati “Il Frosinone Calcio S.r.l. rende noto di avere presentato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di deroga alla clausola compromissoria/vincolo di giustizia ai sensi dell’art. 30 Statuto Federale e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò al fine di procedere al deposito, presso la ...

Serie B Palermo-Frosinone - Zamparini non ci sta : 'Serata di illegalità' : PALERMO - 'Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo Paese. Totale illegalità, compreso il ...

Frosinone-Palermo - è sempre più bufera - Zamparini : “partita illegale - ho le prove” : Non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie B tra Frosinone e Palermo che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Furia da parte dei rosanero per alcuni episodi, dal rigore non concesso, ai palloni lanciati in campo dai calciatori del Frosinone, fino ad arrivare alla fine anticipata della partita. Maurizio Zamparini non ci sta e preannuncia battaglia. “Sabato sera abbiamo vissuto una serata di ...

Quante chance ha il Palermo di vedere accolto il ricorso contro il Frosinone? : "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso": con questa frase di Nelson Mandela il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. E a giudicare la stagione dei "canarini" sintesi migliore non poteva esserci: lo hanno dimostrato dopo l'ultima giornata con il Foggia e ancor più nella gara di ritorno contro il Palermo. Con due reti di Maiello e ...

Frosinone-Palermo non finisce mai. Stirpe durissimo : "Zamparini deve saper perdere - nessuno può infangarci" : ... durato una stagione intera, di un fantastico gruppo, composto da dirigenti, atleti, tecnici e impareggiabili tifosi, sempre ispirato al fair play, all'amicizia, ai valori fondanti dello sport, da ...

Frosinone-Palermo : Giammarva - senza regole : ANSA, - PALERMO, 17 GIU - "C'è dispiacere, ma non per la sconfitta, così è facile perdere. Abbiamo visto una partita nella quale non sono state rispettate determinate regole, non consentendo di ...

Il Frosinone non ci sta : pesantissimo comunicato contro il Palermo : Frosinone, ECCO IL comunicato contro IL Palermo – Il Frosinone Calcio S.r.l., in persona del suo presidente, Dott. Maurizio Stirpe, nonché il Dott. Maurizio Stirpe personalmente, con riferimento alle ripetute esternazioni, rese oggi ai vari mezzi di informazione dal Patron dell’U.S. Città di Palermo S.p.a., Sig. Maurizio Zamparini, osserva quanto segue: Stupisce, indigna ed offende l’intelligenza degli addetti ai lavori, degli sportivi e ...

